Ústavný súd odmietol sťažnosti v prípade záchrankového tendra

TASR
Matej Mensatoris
ÚS odmietol sťažnosti v prípade záchrankového tendra z roku 2019.

Ústavný súd (ÚS) SR odmietol sťažnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v prípade záchrankového tendra z roku 2019. Uviedol, že ochranu právam sťažovateľov mohli a môžu poskytnúť správne súdy. Informoval o tom Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na sociálnej sieti.

Úrad pre verejné obstarávanie odmietnutie ústavných sťažností berie na vedomie. V prípade koná vo veci správneho deliktu v súlade s platnou legislatívou. Pre prebiehajúce správne konanie sa úrad k tejto veci nebude bližšie vyjadrovať,“ dodal.

ÚDZS a VšZP vo februári tohto roka podali ústavnú sťažnosť vo veci tzv. záchrankového tendra z roku 2019 proti postupu a rozhodnutiam ÚVO a Rady ÚVO.

Rada ÚVO v decembri 2025 zamietla odvolanie VŠZP v konaní týkajúcom sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby z roku 2019. Výberové konanie sa týkalo vydania povolení na prevádzkovanie ambulancii záchrannej zdravotnej služby na 328 sídiel staníc (bodov) záchrannej zdravotnej služby. Rada ÚVO zastavila taktiež odvolanie ÚDZS.

