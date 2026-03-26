Slovensko zasypal sneh: Husté sneženie už komplikuje dopravu, situácia sa stále zhoršuje

Foto: TASR/Dano Veselský

Nina Malovcová
TASR
Počasie už komplikuje dopravu.

Horský priechod (HP) Donovaly je aktuálne pre vozidlá nad desať metrov uzavretý. Dôvodom je husté sneženie. Na sociálnej sieti o tom informovala Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC).

Zelená vlna STVR informovala, že v úseku treba počítať s polhodinovým zdržaním v oboch smeroch. Na čerstvú vrstvu snehu upozorňujú motoristi aj na HP Čertovica.

Výstrahy pred počasím

Na Slovensku sa môže v piatok (27. 3.) vyskytnúť dážď, sneženie aj silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy. Informuje o tom na svojom webe.

Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí celú noc až do 8.00 h pre celý Bratislavský a Trnavský kraj a pre okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Komárno a Šaľa.

Sneženie zasiahne viaceré regióny

Meteorológovia očakávajú v piatok aj sneženie od päť do 15 centimetrov snehu. Výstraha prvého stupňa pre takmer celý Bratislavský kraj platí od polnoci do 10.00 h. Pre okresy Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Piešťany, Senica, Trnava, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Tvrdošín, Čadca a Žilina upozorňuje SHMÚ na sneženie od polnoci do 8.00 h.

Silný vietor aj víchrica na horách

Ďalej SHMÚ varuje pred silným vetrom. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pre celý Bratislavský a Trnavský kraj, pre okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Nitra, Topoľčany, Šaľa, Brezno, Michalovce, Rožňava, Košice, Košice-okolie, Michalovce, Trebišov, Kežmarok a Poprad. Pre západné Slovensko platí výstraha pred vetrom celú noc a následne aj celý piatok. Na východnom a strednom Slovensku treba rátať s vetrom od 6.00 h do polnoci.

Foto: SITA/AP

So silným vetrom na horách je nutné počítať v okrese Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok Tvrdošín, Žilina a Banská Bystrica. Platí tam výstraha prvého stupňa. Druhý stupeň výstrahy vyhlásili meteorológovia pre okres Brezno. „Na horách sa miestami nad 1500 metrov očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu, čo je silná až mohutná víchrica,“ priblížilo SHMÚ. Výstrahy platia od 8.00 h do polnoci.

SHMÚ vydal aj hydrologické výstrahy, ktorých platnosť je od polnoci predbežne do soboty (28. 3.). Povodne hrozia v okresoch Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Galanta, Malacky, Myjava, Pezinok, Senec, Senica, Skalica, Trnava a Šaľa. „Vzhľadom na predpokladané zrážky očakávame výrazný vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia stupňa povodňovej aktivity,“ ozrejmili.

