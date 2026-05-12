„Žiadna dohoda na zrušení transakčnej dane nie je,“ vyhlásil Kamenický. Druckera sa pýta, kde nájde 500 miliónov

Koaličná rada by mala vo štvrtok (14. 5.) rokovať o prorastových opatreniach na podporu ekonomiky, pričom by sa mala v prvom slede zaoberať opatreniami, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet. Povedal to v utorok v parlamente minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý ale očakáva, že sa koalícia zhodne aj na zrušení transakčnej dane.
Drucker vidí podporu Fica
„Ja si myslím, že sa na tom dohodneme,“ povedal Drucker s tým, že je to jedna z veľkých bariér pre podnikanie, i keď by do štátneho rozpočtu mala priniesť 400 miliónov eur. „Cítil som aj z pozície pána premiéra, že on sám sa tak vyjadril, že si to vie predstaviť,“ dodal minister. V prvej fáze by sa ale koalícia mala zaoberať napríklad administratívnymi opatreniami.
Drucker nevylúčil ani znižovanie daňového či odvodového zaťaženia. Tieto opatrenia sa ale podľa neho nedajú urobiť okamžite. „Tú cestu treba pripraviť, aj čo by malo byť v roku 2027, 2028, 2029, proste ukázať aj tomu podnikateľskému sektoru a investorom, že toto je cesta,“ dodal minister.
Kamenický úvahy odmieta
Transakčnú daň zaviedla vládna koalícia od mája 2025 napriek kritike podnikateľov. Neskôr vláda od tejto dane od začiatku tohto roka oslobodila živnostníkov.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) ale nepriamo na sociálnej sieti úvahy o zrušení transakčnej dane odmietol. Žiadna dohoda na zrušení transakčnej dane podľa neho nie je.
„Vítam však diskusiu, ktorej súčasťou musí byť aj podrobný zoznam zo strany pána Druckera, kde bude vykompenzovaný výpadok zo štátneho rozpočtu vo výške takmer 500 miliónov eur ročne. Je to dôležité pre zostavenie štátneho rozpočtu na budúci rok,“ reagoval Kamenický.
