„Žiadna dohoda na zrušení transakčnej dane nie je,“ vyhlásil Kamenický. Druckera sa pýta, kde nájde 500 miliónov

Minister financií Ladislav Kamenický. Foto: TASR – Maroš Herc

TASR
Matej Mensatoris
Kamenický brzdí vyhlásenia o rušení transakčnej dane.

Koaličná rada by mala vo štvrtok (14. 5.) rokovať o prorastových opatreniach na podporu ekonomiky, pričom by sa mala v prvom slede zaoberať opatreniami, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet. Povedal to v utorok v parlamente minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý ale očakáva, že sa koalícia zhodne aj na zrušení transakčnej dane.

Drucker vidí podporu Fica

Ja si myslím, že sa na tom dohodneme,“ povedal Drucker s tým, že je to jedna z veľkých bariér pre podnikanie, i keď by do štátneho rozpočtu mala priniesť 400 miliónov eur. „Cítil som aj z pozície pána premiéra, že on sám sa tak vyjadril, že si to vie predstaviť,“ dodal minister. V prvej fáze by sa ale koalícia mala zaoberať napríklad administratívnymi opatreniami.

Drucker nevylúčil ani znižovanie daňového či odvodového zaťaženia. Tieto opatrenia sa ale podľa neho nedajú urobiť okamžite. „Tú cestu treba pripraviť, aj čo by malo byť v roku 2027, 2028, 2029, proste ukázať aj tomu podnikateľskému sektoru a investorom, že toto je cesta,“ dodal minister.

Foto: TASR – Martin Baumann

Kamenický úvahy odmieta

Transakčnú daň zaviedla vládna koalícia od mája 2025 napriek kritike podnikateľov. Neskôr vláda od tejto dane od začiatku tohto roka oslobodila živnostníkov.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) ale nepriamo na sociálnej sieti úvahy o zrušení transakčnej dane odmietol. Žiadna dohoda na zrušení transakčnej dane podľa neho nie je.

Vítam však diskusiu, ktorej súčasťou musí byť aj podrobný zoznam zo strany pána Druckera, kde bude vykompenzovaný výpadok zo štátneho rozpočtu vo výške takmer 500 miliónov eur ročne. Je to dôležité pre zostavenie štátneho rozpočtu na budúci rok,“ reagoval Kamenický.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Čo robiť, ak vám v obchode nedovolia zaplatiť bezhotovostne? Finančná správa vysvetlila, ako postupovať

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac