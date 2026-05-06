Životný úspech dcéry Martina Dejdara: Sára na Floride prepísala rodinnú históriu, slávny otec neskrýva pýchu

Sú momenty, ktoré v živote prežiaria všetko ostatné. Pre rodiča medzi ne nepochybne patrí chvíľa, keď vidí svoje dieťa stáť na prahu novej životnej etapy.
Český herec Martin Dejdar sa pochválil na svojom Instagrame, že je nesmierne hrdý na svoju dcéru Sáru, ktorá teraz úspešne ukončila štúdium. Na slávnostnej promócii v Spojených štátoch, konkrétne na Floride, prežil okamih, v ktorom sa miešali radosť, dojatie aj hrdosť otca.
Hrdosť, ktorá dáva všetkému zmysel
Martin Dejdar sa netají tým, že promócia jeho dcéry pre neho znamenala mimoriadne veľa. V príspevku priznal, že práve podobné okamihy sú odpoveďou na otázku, prečo človek v živote toľko bojuje, pracuje a snaží sa. Nešlo pritom len o úspech jeho dcéry, ale aj o spoločnú cestu celej rodiny.
„Sú v živote chvíle šťastia a radosti. Také, na ktoré sa nezabúda. Nikdy,“ napísal dojatý herec. Tento moment považuje za jeden z najdôležitejších vo svojom živote. „Aj keby sa mi v živote už nič nepodarilo, na túto chvíľu som hrdý. Na Sáru, na seba, na celú rodinu. A to je najviac! Rodina,“ vyznal sa Dejdar.
