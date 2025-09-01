Dnes žiadne voľno, začal sa nový školský rok: Študenti sa vrátia do lavíc, súkromné školy avizujú protesty

Brány základných a stredných škôl sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin v pondelok opäť otvárajú. Školský rok 2025/2026 sa začína pre vyše 530 000 žiakov základných škôl a vyše 220 000 stredoškolákov. Do lavíc prvýkrát zasadne okolo 62 400 prváčikov. Pre TASR to uviedli z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
V novom školskom roku prechádza od septembra približne polovica základných škôl na nový školský vzdelávací program, zapoja sa tak do kurikulárnej reformy. Naďalej platí zákaz používania mobilných telefónov pre mladších žiakov. Novinkami sú opätovné zavedenie polročných prázdnin či zmeny v systéme ospravedlňovania vymeškaných hodín.
Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová pre TASR potvrdila, že polícia počas prvých školských dní dohliada na bezpečnosť detí v okolí škôl aj na priechodoch pre chodcov. Žiada vodičov, aby boli trpezliví, ohľaduplní a počítali so zvýšeným pohybom detí pri školách.
Súkromné školy avizujú protesty
Súkromné školy avizujú protesty, dôvodom sú návrhy na zmenu financovania škôl či spôsobu určovania školských obvodov. Pre TASR to potvrdila prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) Eva Ohraďanová s tým, že k protestom sa pripoja aj ďalší.
„V spolupráci s ďalšími partnermi pripravujeme protestné akcie, o ich konkrétnej podobe budeme informovať v pondelok (1. 9.) na tlačovej konferencii. V každom prípade, už prvý vyučovací deň sa bude niesť nielen v otváracej línii nového školského roka, ale aj v otváracej línii aktivít občianskej iniciatívy Takto nie,“ priblížila. Doplnila, že zámerom iniciatívy je zastaviť podľa nej nezmyselné zásahy do vzdelávacieho systému na Slovensku s potenciálom jeho ďalšieho rozbíjania.
ASŠŠZ kritizuje možné zníženie normatívneho príspevku o 20 percent pre súkromné a cirkevné školy, ktoré by neboli registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania. Poukazuje, že prijatím návrhu zákona o financovaní škôl a školských zariadení môže dôjsť k likvidácii súkromných škôl. Asociácia žiadala návrh stiahnuť. Nesúhlasí ani s úpravou určovania školských obvodov v návrhu zákona o školskej správe.
Ministerstvo školstva považuje doterajší stav, v ktorom mali všetky školy rovnaké financovanie, no nie rovnaké povinnosti, za nespravodlivý voči deťom. Taktiež za systémovo neudržateľný. Odmietlo, že by zmena financovania zlikvidovala súkromné či cirkevné školy.
Vláda minulý týždeň schválila návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení. Tiež návrh zákona o školskej správe, ktorý okrem iného obsahuje zmeny týkajúce sa školských obvodov.
Nahlásiť chybu v článku