Tento nový film musíte vidieť: Aj sa pri ňom zamilujete, aj si oddýchnete. Diváci chvália nádherný vizuál

Čo ak by ste mohli zmeniť svoju minulosť, urobili by ste to? A ktorý okamih zo svojho života by ste si vybrali? Máme pre vás skvelý tip na film, ktorý vám možno dá odpovede na tieto otázky.
Dnes do slovenských kín dorazil nový film, ktorý by ste si rozhodne nemali nechať ujsť. Snímka s názvom Veľká odvážna nádherná cesta je žánrovo pestré dobrodružstvo, ktoré vás chytí za srdce. Pretože scenár balansuje medzi romantikou, drámou, dobrodružstvom a fantasy.
Skvelé herecké obsadenie
Hlavné postavy stvárnili známi herci Margot Robbie a Colin Farrell, ktorí sa predviedli ako osamelí ľudia, ktorí sa náhodne stretnú na svadbe spoločných priateľov. Na začiatku to vyzerá len ako nevinné stretnutie, ale veľmi rýchlo sa to zmení na niečo neobyčajné. Začnú totiž prežívať kľúčové momenty zo svojho života, dokonca budú mať možnosť zmeniť svoju minulosť a ovplyvniť budúcnosť.
Diváci chvália najmä vizuálnu stránku filmu
Na filmovom portáli ČSFD diváci vyzdvihujú skutočne podmanivý vizuál filmu. „Ako namaľovaný obrázok, niektoré scény sú naozaj čarovné, páčia sa mi pestré farby. Vizuál je fakt nádherný, takto nasnímaný dážď som ešte nevidela, pripomenulo mi to japonské anime. Soundtrack sa počúva veľmi dobre a vhodne dotvára celkovú atmosféru,“ píše jedna z diváčok.
Film Veľká odvážna nádherná cesta je pre každého, kto niekedy premýšľal nad tým, čo by bolo, keby. Tento film vás rozcíti, rozosmeje, ale najmä vás donúti zamyslieť sa nad vlastnou životnou cestou.
