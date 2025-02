Dievča dostalo odkaz a objednávku naviac. Baristka ju vyrušila pri učení, keď zistíte prečo, dostanete zimomriavky

Tento príbeh síce pochádza ešte z roku 2022, avšak o odkaze, ktorý znamená pre spoločnosť aj po dlhom období, niet žiadnych pochýb. Týka sa známej obchodnej siete, jedného desivého incidentu, a nakoniec skupiny baristov s obrovským srdcom, ktorí sa rozhodli, že žiadne riziko za to nestojí.

Náš príbeh začína v pobrežnom meste Corpus Christi v texaskej pobočke franšízy Starbucks.

V roku 2022 vyrazila do kaviarne 18-ročná stredoškoláčka z posledného ročníka, ktorá sa plánovala nerušene pripravovať do školy.

Počas učenia však študentku vyrušil neznámy muž. Ako informuje matka Brandy Selim Roberson pre NY Post, muž sa správal veľmi živo a hlučne. Neznámy prikročil priamo k osamelej študentke a pokúsil sa s ňou nadviazať rozhovor. Vyrušoval pritom celú prevádzku.

Kým však študentka stihla poriadne zareagovať, znenazdajky sa pri nej objavila baristka.

„Extra horúca čokoláda naviac,“ oznámila zmätenej študentke a položila pred ňu pohár. „Niekto si ju zabudol vyzdvihnúť,“ dodala, a kým stihla študentka odpovedať, už bola preč.

Dievča pozrelo na pohár a zmätene si ho obzeralo. Na boku pohára, na mieste, kde zamestnanci píšu mená, objavila nasledujúci odkaz:

„Si v poriadku? Chceš, aby sme zakročili? Pokiaľ máme zakročiť, daj dolu viečko z pohára.“

This gave me goosebumps.

“My 18-year-old daughter was at Starbucks, alone, the other night.

A man came up to her and started talking to her.

A barista handed her “an extra hot chocolate someone forgot to pick up.”

How grateful I am for people who look out for other… pic.twitter.com/ymMIHuno9g

— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) October 15, 2023