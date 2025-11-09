Deň ako stvorený na čaj a deku: Slovensko čaká vlhká nedeľa s chladom a oblohou bez farieb. Zajtrajšok nebude výrazne lepší

Počasie si s nami opäť robí, čo chce. Po krásnom a slnečnom týždni, ktorý priniesol aspoň náznak babieho leta, sa sobotné ráno premenilo na typický novembrový deň. Chlad, vlhkosť a nízka oblačnosť nenechali nikoho na pochybách, že jeseň sa vrátila v plnej sile.
Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) a portál iMeteo, nad našou oblasťou sa udržiava nevýrazné tlakové pole. Vo vyšších vrstvách atmosféry zostáva tlaková níž, ktorá sa postará o to, že víkend sa skončí bez slnka a s množstvom oblakov.
Počasie sa nezlepší ani dnes
Dnešné ráno prinesie hmly a nízku oblačnosť, ktoré sa len pomaly rozplynú. Počas dňa sa počasie veľmi nezmení, bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach, najmä na východe, sa pridá aj slabý dážď alebo mrholenie. V polohách nad 1 900 metrov nad morom sa môže objaviť aj sneženie.
Najvyššia denná teplota dosiahne +6 až +11 °C, na juhu miestami do +14 °C. Na horách vo výške 1 500 metrov nad morom bude len okolo +2 °C. Vietor sa očakáva len slabý alebo bezvetrie, čo síce poteší, ale spolu s vlhkosťou vytvorí typickú novembrovú chladnú náladu.
Ako bude vo vašom meste
Počasie sa dnes bude líšiť len minimálne. V Bratislave a Trnave sa očakáva polooblačno s teplotou okolo +11 °C. Nitra, Trenčín a Banská Bystrica zaznamenajú približne +9 až +10 °C.
Na východe bude chladnejšie, Košice čaká +8 °C, Prešov len +6 °C. Žilina a Martin budú mať +7 až +8 °C, kým Poprad zostane najchladnejší s +5 °C. Nedeľa tak bude ideálna skôr na oddych doma ako na dlhé výlety. Ak sa predsa len vyberiete von, nezabudnite na teplý kabát a dáždnik.
Pondelok prinesie pokoj, ale bez slnka
Ani začiatok nového týždňa neprinesie výraznú zmenu. Podľa SHMÚ zostane nad strednou Európou nevýrazné tlakové pole, zatiaľ čo nad Slovenskom sa udrží stred výškovej tlakovej níže. Pondelok tak prinesie oblačné až zamračené počasie, ojedinele sa popoludní očakáva zmenšená oblačnosť.
V Žilinskom kraji môže miestami zapršať alebo sa objaví mrholenie, približne od 1 400 metrov nad morom aj sneženie. Najnižšia nočná teplota klesne na +6 až +1 °C, v údoliach až k mínus 3 °C. Počas dňa sa teploty vyšplhajú na +8 až +13 °C, na severe a Spiši len okolo +6 °C.
Vietor zostane slabý alebo bezvetrie. Vyzerá to teda, že november sa rozhodol zostať verný svojej povahe. Žiadne prekvapenia, žiadne slnko, len ticho, chlad a hmla. Presne také dni, ktoré priam volajú po teplom čaji, deke a chvíli pokoja.
