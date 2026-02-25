Lacná ruská ropa, drahé tankovanie: Družba mala šetriť peniaze, za benzín však platíme viac ako susedia, tvrdí SaS

Nina Malovcová
TASR
Slováci platia za benzín a naftu o 7 % až 10 % viac ako ČR alebo v Poľsku.

Opozičná strana SaS tvrdí, že Slováci platia za benzín a naftu o 7 % až 10 % viac ako motoristi v Českej republike či Poľsku napriek tomu, že Slovensko odoberalo lacnejšiu ruskú ropu cez ropovod Družba. V absolútnych hodnotách to je približne 10 až 15 centov na liter.

SaS v stredu kritizovala vládu za prístup k diverzifikácii dodávok ropy aj pozastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu. Podpredseda SaS Marián Viskupič poukázal na rozpor medzi tvrdeniami vlády o lacnejšej ruskej rope a cenami na Slovensku.

Sporné zastavenie elektriny na Ukrajinu

Argument, že ruská ropa má byť lacnejšia, sa podľa neho v slovenských cenách neprejavuje. „Ak má byť ruská ropa o desiatky percent lacnejšia, nedáva zmysel, že na Slovensku platíme viac než v krajinách, ktoré ruskú ropu nevyužívajú,“ uviedol.

Strana sa venovala aj téme dodávok elektriny na Ukrajinu. Poslanec NR SR za SaS Karol Galek uviedol, že bežné komerčné dodávky elektriny na Ukrajinu podľa neho nie je možné administratívne zastaviť, keďže ide o obchodné toky na základe zmlúv. Rozhodnutia vlády by sa podľa neho týkali výlučne tzv. havarijnej elektriny, ktorá sa poskytuje v mimoriadnych situáciách na základe žiadosti ukrajinskej strany.

Dodal, že ak by manažment Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) pristúpil k zastaveniu takejto elektriny, niesol by zodpovednosť za takýto krok aj manažment spoločnosti, a to aj v prípade, že by konal na základe politického pokynu.

Mechanizmus havarijných zdrojov pod drobnohľadom

Opozícia poukázala aj na nastavenie mechanizmu havarijných zdrojov na Slovensku. Podľa Galeka majú takúto havarijnú elektrinu na Slovensku vyrábať tri spoločnosti vybrané spoločnosťou SEPS, pričom dve z nich podľa neho vlastnia dieselové generátory.

Galek uviedol, že regulovaná cena za havarijnú výpomoc je 145 eur za megawatthodinu, pričom pri dieselových generátoroch majú byť výrobné náklady na úrovni približne 300 až 400 eur za megawatthodinu. Tvrdil, že pre majiteľov týchto zariadení je výhodnejšie, keď nemusia elektrinu dodávať. Za pohotovosť týchto zariadení totiž podľa Galeka dostávajú za každú hodinu 22 eur.

