Dankovi sa Voderady „hnusia“, očakáva vysvetlenie „slayády“. Politický problém koalície vidí v sľuboch Hlasu

Politický problém koalície vidí predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v tom, že prezident Peter Pellegrini so stranou Hlas-SD nasľuboval niečo ľuďom. Šéf národniarov to vyhlásil v relácii Slovenskej televízie a rozhlasu O 5 minút 12. Prvou obeťou bol podľa neho on a SNS.
Hlave štátu vytýka, že sa dištancuje od koalície a hovorí, že je prezidentom všetkých. Pellegrini bol pred zvolením za prezidenta predsedom parlamentu aj predsedom koaličnej strany Hlas-SD. Podľa Danka sa ale neopakuje situácia spred roka, keď sa v parlamente objavili dve skupiny „rebelujúcich poslancov“, jedna v Hlase a druhá v radoch poslancov zvolených do NR SR za SNS.
Nebude rozbíjať koalíciu
„Trasie sa to, ale sú to vecí, ktoré zrátajú voliči. Ja nebudem rozbíjať koalíciu,“ vravel Danko. Dodal, že najväčší „prúser“ by bol, ak by padla vláda, preto bol podľa neho ticho aj pred rokom v situácii s Rudolfom Huliakom (Huliak sa neskôr stal ministrom cestovného ruchu a športu – pozn. SITA)
Situácia okolo poslanca Jána Ferenčáka je podľa neho problémom Hlasu. Ferenčáka plánujú v NR SR odvolávať z postu predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti. Nahradiť by ho mal Peter Kmec (Hlas-SD), ktorý bol nedávno odvolaný z postu podpredsedu vlády. Ferenčák deklaroval, že ak bude odvolaný, odíde z poslaneckého klubu strany Hlas.
Ide o posledného z „rebelujúcich“ poslancov z Hlasu. (Išlo o skupinu nespokojných poslancov, ktorí približne pred rokom nepodporili viacero koaličných návrhov. Ďalší členovia tejto skupiny, Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš po zásahu premiéra Roberta Fica skončili na poste ministra a tajomníka v rezorte investícií, Roman Malatinec sa pridal ku skupine poslancov zo Strany vidieka Rudolfa Huliaka – pozn. SITA).
Dankov diskusný oponent a predseda opozičného Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský odmietol prezradiť taktiku opozície pri Frenčákovom odvolávaní. „Určite sa za pána Ferenčáka nehodíme ako hokejisti do strely. Stále je súčasťou vládnej koalície,“ vravel Majerský. Koalícii vytkol, že je zlepencom.
Kauza predaja outletu Voderady
V relácii sa dotkli aj kauzy predaja outletu Voderady, ktorý bol odkúpený štátom za 17 miliónov eur. Areál zbankrotovaného prvého slovenského outletového centra v okrese Trnava získalo Národné inovačné a technologické centrum, ktoré má vykonávať aktivity, ktoré budú podporovať zvyšovanie výkonnosti a digitálnej konkurencieschopnosti SR.
Podľa odvolaného podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca by sa malo Národné inovačné a technologické centrum otvoriť na jar budúceho roku. Areál sa pritom opakovane nedarilo predať ani za nižšie sumy. „Mne sa Voderady hnusia,“ deklaroval Danko. Od koaličného partnera očakáva vysvetlenie.
