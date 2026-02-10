Ďalší slovenský diplomat v Epsteinových spisoch: Vybavujú stretnutia pre asistentku v budove OSN

V dokumentoch zverejnených v rámci vyšetrovania činnosti sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina sa objavuje ďalšie meno zo slovenskej diplomacie. Po tom, čo sa v tejto súvislosti už skôr spomínali mená Miroslava Lajčáka a Andreja Drobu, sa v spisoch objavuje aj meno Františka Ružičku, ďalšieho kariérneho diplomata zo Slovenska.
Na nové zistenia upozornil instagramový účet Malý cynik, ktorý zverejnil detaily mailovej komunikácie z roku 2018. Tá sa týka vybavovania vstupu do budovy Organizácie Spojených národov pre Epsteinovu asistentku a dôverníčku Renatu Bolotovú a zachytáva komunikáciu s administratívnou pracovníčkou OSN Evelyne Ojwangovou.
Mená Miroslav Lajčák a Andrej Droba sa v Epsteinových dokumentoch objavili už skôr. Vyplýva to z e-mailovej komunikácie z januára 2019, v ktorej sa riešilo osobné stretnutie Epsteina s vtedajším ministrom zahraničných vecí Slovenska. Droba v tom čase pôsobil ako riaditeľ kancelárie ministra a podľa zverejnených informácií sa podieľal na zabezpečení plánovaného stretnutia vo Viedni.
Najnovšie zverejnené dokumenty však rozširujú okruh mien o ďalšieho slovenského kariérneho diplomata. Tentoraz ide o komunikáciu z obdobia, keď Miroslav Lajčák predsedal 72. zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN.
Ružička pôsobil v kancelárii predsedu Valného zhromaždenia OSN
František Ružička je v súčasnosti zástupcom generálneho tajomníka OECD. V roku 2018 však pôsobil ako riaditeľ kancelárie predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, ktorým bol Miroslav Lajčák. Ten túto funkciu vykonával popri poste ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
Zo zverejnenej komunikácie vyplýva, že Bolotová mala mať s Ružičkom dohodnuté osobné stretnutie na obed. V mailoch uvádzala, že jej bolo odporučené obrátiť sa na administratívnu pracovníčku OSN, ktorá jej pomôže dostať sa do budovy, keďže nemala oficiálnu legitimáciu.
Maily z roku 2018 a odkazy na ďalšie stretnutia
Prvé maily medzi Bolotovou a Ojwangovou pochádzajú z 20. apríla 2018. Už týždeň predtým mala Bolotová písať Epsteinovi, že ju kontaktovali z kancelárie Miroslava Lajčáka. Podľa obsahu komunikácie jej mala byť na Epsteinovu žiadosť vybavená práca v OSN.
S Lajčákom sa mala zoznámiť približne mesiac predtým. V inom mailovom vlákne z 25. apríla 2018 sa Bolotová pýtala Epsteina, kedy má večer prísť „Miro“, ako mal byť Lajčák v správach oslovovaný. Podľa mailov sa na stretnutí mal zúčastniť aj Steve Bannon, americký politický stratég a bývalý poradca prezidenta USA.
V Česku to vyšetrujú, u nás premiér tvrdí, že nevie, kto je Bannon
Kauzou súvisiacou s americkým finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom sa zaoberá aj česká polícia. Podľa hovorcu policajného prezídia Ondřeja Moravčíka v súčasnosti vyhodnocuje informácie z verejných zdrojov a neskôr spresní ďalší postup. V pondelok to uviedol server Novinky.cz. Epstein si údajne nechával z Česka voziť neplnoleté dievčatá, informuje spravodajkyňa TASR.
„Zaoberáme sa informáciami vo verejnom priestore a táto medzinárodne sledovaná kauza nie je výnimkou. V súčasnosti vyhodnocujeme predovšetkým informácie z verejných zdrojov a následne bude upresnený postup vrátane stanovenia príslušného útvaru,“ citovali Novinky Moravčíka. Hovorca však doplnil, že polícia v minulosti nemala a ani v tejto chvíli nemá žiadne poznatky ani indície o tom, že by si Epstein nechával neplnoleté dievčatá voziť z Česka.
U nás premiér Fico kládol rečnícku otázku, že čo je potrebné vyšetrovať. V pléne Národnej rady SR počas štvrtkovej hodiny otázok tiež uviedol, že nikdy nedostal návrh na stretnutie s bývalým poradcom amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevom Bannonom. Rovnako zdôraznil, že nevie, kto je Steve Bannon.
Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo koncom januára mnoho strán spisov súvisiacich s prípadom Epsteina. Figuruje v nich aj meno Lajčáka. Ten viackrát odmietol, že by o zločinoch a podozreniach spájaných s Epsteinom vedel, či sa na nich podieľal. Jeho zločiny odsúdil. Lajčák v tejto súvislosti ponúkol svoju funkciu poradcu premiéra, Fico jeho rezignáciu prijal. Lajčák sa podľa neho týmto krokom prejavil ako veľký diplomat.
