V Epsteinových spisoch sa objavilo meno ďalšieho slovenského diplomata: Lajčák ho vybavil na odvoz

V dokumentoch zverejnených v rámci vyšetrovania činnosti sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina sa objavuje aj meno slovenského diplomata Andreja Drobu. Vyplýva to z e-mailovej komunikácie z januára 2019, v ktorej sa riešilo osobné stretnutie Epsteina s vtedajším ministrom zahraničných vecí Slovenska.
Na obsah komunikácie upozornila televízia Markíza, pričom na časti komunikácie zverenil aj profil Malýcynik na svojom účte na Instagrame. Podľa zverejnených informácií bol Andrej Droba, v tom čase riaditeľ kancelárie ministra zahraničných vecí, zapojený do zabezpečenia plánovaného stretnutia vo Viedni.
Stretnutie sa pripravovalo niekoľko dní
Zo zverejnených e-mailov vyplýva, že Epstein mal do Viedne pricestovať vlakom. Slovenská strana mu ponúkla odvoz priamo zo stanice, ktorý mal byť podľa komunikácie bezpečnejším riešením. Riešili sa presné časy príchodu, miesto stretnutia aj osoba, ktorá mala Epsteina sprevádzať.
Práve Andrej Droba bol v e-mailoch menovaný ako osoba poverená tým, že Epsteina vyzdvihne. Plánované stretnutie sa napokon v pôvodnom termíne neuskutočnilo. Epstein ho krátko pred dohodnutým dátumom zrušil s tým, že ho v Paríži zdržali protesty žltých viest, ktoré mu narušili pracovný program. V e-mailoch opisoval aj incident, keď jeho auto obkolesili demonštranti.
K stretnutiu vo Viedni napokon došlo
Zverejnené dokumenty zároveň naznačujú, že k osobnému stretnutiu vo Viedni predsa len došlo o niekoľko týždňov neskôr. Podľa dostupných informácií sa uskutočnilo v marci 2019 v priestoroch slovenského veľvyslanectva, čo má potvrdzovať aj spoločná fotografia z ambasády.
Americké ministerstvo spravodlivosti v uplynulých dňoch zverejnilo milióny strán nových dokumentov k Epsteinovmu prípadu. Finančník zomrel v roku 2019 vo väzení v New Yorku, kde čelil obvineniam zo sexuálneho zneužívania neplnoletých dievčat.
Úryvky konverzácie
–Epstein kontaktuje Lajčáka a pýta sa ho na progres. Lajčák odpovedá fotkou z línie kontaktu na Ukrajine a prosí Epsteina, aby sa mu nesmial.
–Epstein sa mu smeje, že si myslel, že by mohol sedieť na slniečku. Pýta sa kto je na fotke a Lajčák odpovedá, že Maroš Šefčovič.
–Epstein zisťuje, či má Lajčák čas volať. Lajčák čas má. 22.1.2019
-Dohodnú sa na pol šiestej vo Viedni 28.1. Epstein ide vlakom, Lajčák upravuje čas príchodu a pýta sa, či má pripraviť miesto, kde sa stretnú.
–Lajčák je ohromený, že Epstein ide vlakom a pýta sa ho, akú reštauráciu preferuje. Dohodnú sa na mieste a -Lajčák ponúkne Epsteinovi, že mu pošle odvoz rovno pred stanicu. Je to tak bezpečnejšie.
25.1.2019
-Lajčák sa pýta Epsteina na detaily príchodu. Epstein nevie.
–Lajčák hovorí, že po Epsteina pošle Andreja (Drobu), šéfa jeho kancelárie ministra zahraničných vecí. Zladia si časy.
26.1.2019
–Lajčák si pýta info o asistentke, ktorá ma prísť s Epsteinom.
27.1.2019
–Epstein sa ospravedlňuje, no ruší stretnutie vo Viedni. Hovorí, že sa mu kvôli protestom popresuvsli meetingy a navrhuje návrat k pôvodnému plánu, stretnúť sa v nedeľu v New yorku. Hovorí, že sa spýta aj Steva Bannona.
–Lajčák súhlasí.
–Epstein píše, že ho počas protestu obkolesili demonštranti v aute a strkali doň.
