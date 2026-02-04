Objavila sa nová fotografia Epsteina z Bratislavy: Spolu s Lajčákom na nej pózuje pri známej atrakcii

Kauza okolo Jeffreyho Epsteina patrí v týchto dňoch medzi najsledovanejšie témy vo svete. Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo v uplynulých dňoch viac ako tri milióny nových strán dokumentov z vyšetrovania odsúdeného sexuálneho predátora, ktorý si mal podľa vyšetrovateľov vybudovať nelegálnu sieť zabezpečujúcu majetným a vplyvným ľuďom prístup k neplnoletým dievčatám.
V rámci zverejnených materiálov, ktoré pochádzajú z oficiálnych vyšetrovacích spisov amerických orgánov a boli publikované aj Výborom Snemovne reprezentantov USA pre dohľad a reformu vlády, sa objavila aj fotografia zo Slovenska. Záber vznikol v centre Bratislavy pri známej soche Čumila a zaznamenáva Epsteina spolu s bývalým ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom.
Fotografia zachytáva stretnutie v centre Bratislavy
Na zábere sú obaja muži zachytení v historickom centre hlavného mesta, v bezprostrednej blízkosti ikonickej sochy Čumila. Fotografia pôsobí ako momentka zo spoločného výletu v uliciach Bratislavy. Od snímky, ktorá by zobrazovala oficiálne pracovné stretnutie, má ďaleko.
Samotný Miroslav Lajčák však v reakcii na zverejnenie dokumentov opakovane odmietol, že by vedel o Epsteinových zločinoch alebo sa na nich akokoľvek podieľal. Zdôraznil, že jeho kontakt s Epsteinom mal pracovný charakter a jeho skutky verejne odsúdil. Zverejnené informácie vyvolali politický tlak. Odchod Lajčáka z pozície poradcu predsedu vlády nežiadala len opozícia, ale aj koaličná SNS. Lajčák napokon rezignáciu sám ponúkol.
Premiér rezignáciu prijal
Predseda vlády Robert Fico rezignáciu prijal, a uviedol, že Lajčák sa týmto krokom zachoval ako veľký diplomat. Zároveň dodal, že Slovensko jeho odchodom prichádza o významný zdroj skúseností v oblasti diplomacie a zahraničnej politiky.
V spisoch sa objavuje aj meno slovenského diplomata Andreja Drobu v súvislosti so zabezpečením plánovaného stretnutia vo Viedni. Dokumenty však neuvádzajú, že by sa stretnutie uskutočnilo alebo že by bol zapojený do trestnej činnosti.
