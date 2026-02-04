Objavila sa nová fotografia Epsteina z Bratislavy: Spolu s Lajčákom na nej pózuje pri známej atrakcii

Foto: US Department of Justice

Nina Malovcová
Fotografia pri soche Čumila sa objavila v Epsteinových spisoch, zachytáva Miroslava Lajčáka s Jeffreyom Epsteinom.

Kauza okolo Jeffreyho Epsteina patrí v týchto dňoch medzi najsledovanejšie témy vo svete. Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo v uplynulých dňoch viac ako tri milióny nových strán dokumentov z vyšetrovania odsúdeného sexuálneho predátora, ktorý si mal podľa vyšetrovateľov vybudovať nelegálnu sieť zabezpečujúcu majetným a vplyvným ľuďom prístup k neplnoletým dievčatám.

V rámci zverejnených materiálov, ktoré pochádzajú z oficiálnych vyšetrovacích spisov amerických orgánov a boli publikované aj Výborom Snemovne reprezentantov USA pre dohľad a reformu vlády, sa objavila aj fotografia zo Slovenska. Záber vznikol v centre Bratislavy pri známej soche Čumila a zaznamenáva Epsteina spolu s bývalým ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom.

Fotografia zachytáva stretnutie v centre Bratislavy

Na zábere sú obaja muži zachytení v historickom centre hlavného mesta, v bezprostrednej blízkosti ikonickej sochy Čumila. Fotografia pôsobí ako momentka zo spoločného výletu v uliciach Bratislavy. Od snímky, ktorá by zobrazovala oficiálne pracovné stretnutie, má ďaleko.

Samotný Miroslav Lajčák však v reakcii na zverejnenie dokumentov opakovane odmietol, že by vedel o Epsteinových zločinoch alebo sa na nich akokoľvek podieľal. Zdôraznil, že jeho kontakt s Epsteinom mal pracovný charakter a jeho skutky verejne odsúdil. Zverejnené informácie vyvolali politický tlak. Odchod Lajčáka z pozície poradcu predsedu vlády nežiadala len opozícia, ale aj koaličná SNS. Lajčák napokon rezignáciu sám ponúkol.

Premiér rezignáciu prijal

Predseda vlády Robert Fico rezignáciu prijal, a uviedol, že Lajčák sa týmto krokom zachoval ako veľký diplomat. Zároveň dodal, že Slovensko jeho odchodom prichádza o významný zdroj skúseností v oblasti diplomacie a zahraničnej politiky.

V spisoch sa objavuje aj meno slovenského diplomata Andreja Drobu v súvislosti so zabezpečením plánovaného stretnutia vo Viedni. Dokumenty však neuvádzajú, že by sa stretnutie uskutočnilo alebo že by bol zapojený do trestnej činnosti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac