Ďalší Slovák môže búchať šampanské: V lotérii vyhral pol milióna eur, toto boli jeho výherné čísla

Niektorí si prvý jún pamätajú ako Deň detí, iným zostane v pamäti ako deň, keď sa leto konečne ukázalo. No pre jedného hráča z východného Slovenska bude 1. jún 2025 navždy dňom, keď mu pár náhodne zvolených čísel zmenilo život. V hre LOTO totiž vyhral presne 500 000 eur. A to len vďaka pár klikom pri termináli.

O výnimočnej výhre informovala národná lotériová spoločnosť TIPOS na svojej oficiálnej stránke. Šťastlivec uzatvoril stávku v Prešovskom kraji, na jednom z kamenných predajných miest. Zvolil si náhodnú sedemtipovú stávku a pridal aj doplnkovú hru JOKER, ktorá sa viaže na hry LOTO a LOTO 5 z 35. Celkovo za tiket zaplatil 7,50 eura.

Tieto čísla výhercovi priniesli pol milióna

Jeden z jeho siedmich tipov obsahoval výherné čísla 2, 5, 13, 20, 24 a 32. Presne tieto čísla boli vyžrebované v druhom ťahu nedeľného žrebovania a hráč tak získal výhru v pevne stanovenej výške 500 000 eur. Šťastie sa na výhercu tentoraz usmialo vďaka náhodnému výberu.

Rok 2025 sa zatiaľ nesie v znamení štedrých výhier. V druhom ťahu hry LOTO ide už o piatu výhru v hodnote pol milióna eur. Ani prvý ťah nezaostáva. V marci sa jednému z hráčov podarilo získať jackpot vo výške takmer 3,55 milióna eur, v máji nasledovala ďalšia výhra vo výške 726 643,70 eura.

Ako funguje hra LOTO?

V hre LOTO si hráči vyberajú 6 čísel z radu od 1 do 49. Žrebovanie prebieha spravidla dvakrát týždenne, a to v stredu a v nedeľu, a to pre oba ťahy súčasne. V každom z nich sa žrebuje 6 výherných čísel a 1 dodatkové číslo. Cena za jeden tip v jednom ťahu je 1 euro.

Na jednom tikete je možné uzatvoriť najviac 10 tipov, okrem prípadov systémových stávok. V tých si hráči volia počet tipov podľa presne stanovených systémových tabuliek. Zatiaľ čo jackpot v prvom ťahu rastie od garantovaných 500 000 eur vyššie, výhra v prvom poradí druhého ťahu je pevne stanovená na 500 000 eur.

Hrajte pre zábavu

TIPOS upozorňuje, že číselné lotérie sú určené len pre osoby staršie ako 18 rokov. Hra by mala byť predovšetkým formou zábavy, nie spôsobom riešenia finančných problémov. Dôležité je hrať zodpovedne a vždy s mierou.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000