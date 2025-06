Dali prednosť prirodzenosti a odmietli sa zmeniť. Toto je 5 celebrít, ktoré nepodľahli hollywoodskym štandardom krásy

Zatiaľ čo mnohé herečky prepadli trendu skrášľovania a každú chvíľu na sebe niečo vylepšia, aby na televíznych obrazovkách vyzerali dokonale, im na tom až tak nezáleží. Vydali sa na svoju cestu za prirodzenosťou. Pritom to vôbec neubralo na ich kráse, práve naopak. Vyžaruje z nich sebavedomie a hlavne charizma, pre ktorú si ich fanúšikovia zamilovali. Čo tam potom, že nemajú veľké rovnomerné pery alebo množstvo botoxu na tvári. Ľudia obľubujú, že sú samy sebou.

Nájsť medzi celebritami tie, ktoré často nevidieť na oddelení plastickej chirurgie, je v dnešnom svete celkom vzácnosť. Našťastie, existujú a pripomínajú nám, že v živote sú aj iné hodnoty, a že v prirodzenosti tkvie pravá krása. Nevadí im, že sú takmer každý deň na očiach verejnosti. Stavili skôr na svoj talent a na to, čo ide z ich vnútra. Ktoré celebrity si vybrali život bez vylepšení podľa portálu Brightside?

Drew Barrymore

Vyčnieva z davu svojou nezameniteľnou prirodzenou krásou. Nesúhlasí s plastikami a ako vyhlásila, nechce podstúpiť žiadnu operáciu svojej tváre. „Starneme, veci sa menia a je to v poriadku, je to súčasť života. Každý rok svojho života sa cítim ľudskejšia a zraniteľnejšia, ale zároveň si viem každý rok viac a viac vážiť,“ vysvetlila Drew Barrymore, ktorej slová by si mnohí mohli vziať k srdcu.

Jennifer Aniston