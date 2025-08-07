Dala si rezeň. Otvorené priznanie Dominiky Cibulkovej o jedle potom, ako schudla, mnohých šokuje

Foto: Instagram (shapeapp.space, domicibulkova)

Jana Petrejová
Ani ona občas neodolá.

Dvojnásobná mamička má za sebou obdobie plné výziev. So stopercentným sústredením sa na seba odštartovala pred vyše 2 rokmi nový život. Zmenila svoj jedálniček a začala pravidelne cvičiť, a aj napriek tomu, že to nebolo vôbec jednoduché, vytrvala a dostala sa do cieľa. Dnes si užíva postavu, o ktorej by mohli mnohé ženy len snívať. Jej bojový pokrik „pome“ zjavne použila aj mimo tenisových kurtov. 

Dlhé mesiace trvalo, kým získala telo, ktorým sa pýši v týchto dňoch. A zatiaľ čo mnohí iní by boli netrpezliví a výsledky by chceli vidieť v priebehu pár týždňoch, Dominika Cibulková sa medzi nich neradí. Priznáva zároveň, že mala i slabé chvíľky, no dôležité je nepoľaviť a pokračovať na svojej ceste za novým „ja“.  Postupne išli bývalej tenistke kilá dole, no aj keď sa zdalo, že to bola plynulá jazda, najťažšie bolo pre ňu jedlo, ako priznala pre Nový čas pre ženy.

Považuje sa za gurmána

Navonok to môže vyzerať tak, že išlo o chudnutie smerom do cieľa, no musela sa popasovať s jednou vecou. Plne si uvedomuje, že si užíva niečo, čo by nemala robiť a zrejme má aj preto výčitky. „Napríklad, včera som si musela dať na obed polku rezňa. U mňa je to proste jedlo. Ja ho milujem, som gurmán, milujem jesť, milujem také tie klasické jedlá,“ vyšla s pravdou von Dominika.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa BAGETA 89 (@bageta_89)

Taktiež spomenula ďalší pokrm, na ktorý nedá dopustiť. „Napadol mi perkelt, lebo pred tromi dňami som robila zdravú verziu. A hoci som mala diétu a chudla som, jedlo bolo pre mňa to najťažšie,“ pokračovala mamička staršieho Jakubka a mladšej Ninky.

Na akú procedúru sa dala?

