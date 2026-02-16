Čo je epibatidín? Smrteľný jed zo žiab zastaví dýchanie a človek sa udusí. Mali ním otráviť Navaľného

Západné krajiny prišli s tvrdením, že za smrťou ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného stojí mimoriadne neobvyklý toxín pochádzajúci z jedovatých žiab žijúcich v amazonskej oblasti.
Podľa britského ministerstva zahraničných vecí odborné analýzy odhalili stopy epibatidínu v biologických vzorkách Navaľného tela. Informoval o tom portál BBC.
Vyšetrovatelia sú presvedčení, že práve epibatidín spôsobil jeho smrť počas výkonu trestu v sibírskej väznici. Európske vlády zároveň uviedli, že takýto spôsob otravy si vyžaduje špecifické znalosti a zdroje, ktorými podľa nich disponuje výlučne ruský štát.
Na území Ruska tieto žaby nežijú
V prírode sa táto látka objavuje len u voľne žijúcich žiab, ktoré majú presne danú stravu. V zajatí jed neprodukujú. Európske krajiny zdôraznili, že epibatidín sa prirodzene nevyskytuje na území Ruska, no je možné ho synteticky vyrobiť v laboratórnych podmienkach.
Epibatidín patrí medzi najvzácnejšie toxíny na svete. Samotné žaby si jed nevytvárajú priamo. Získavajú ho nepriamo z potravy bohatej na alkaloidy, ktoré sa následne ukladajú v ich koži. Ak sa zmení ich strava alebo prostredie, zásoby toxínu sa rýchlo vytratia.
Kŕče a udusenie
Samotný toxín zasahuje nervový systém tým, že sa viaže na nikotínové receptory. Tie následne nadmerne stimuluje, čo vedie k vážnym fyziologickým reakciám. Medzi ne patrí nekontrolované sťahovanie svalov, ochrnutie, kŕče, spomalenie srdcového tepu a postupné zlyhanie dýchania.
Samotná prítomnosť epibatidínu v krvi podľa výskumníkov naznačuje, že jed musel byť podaný cielene a úmyselne. Známe prípady otravy touto látkou sa podľa odborníkov týkajú najmä laboratórnych incidentov a nikdy neboli smrteľné.
Rusko tvrdenia popiera
Ruské veľvyslanectvo v Londýne obvinenia odmietlo a hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Maria Zakharova ich podľa agentúry Tass označila za propagandu, ktorej cieľom je odpútať pozornosť od problémov Západu.
Päť európskych krajín vrátane Británie, Francúzska a Nemecka obvinilo v sobotu Moskvu z „otrávenia“ ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného vo väzení v roku 2024 „vzácnym toxínom“ zo žaby pralesničky.
