Tvrdenia o otrave Navaľného sú podľa Ruska dezinformačná kampaň Západu. Spomína sa jed z kože šípových žiab

Foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
„Toto nie je hľadanie spravodlivosti, ale výsmech mŕtvym. Ani po smrti ruského občana mu Londýn a európske hlavné mestá nedajú pokoj, čo veľa vypovedá o iniciátoroch tejto kampane,“ konštatovalo ruské veľvyslanectvo.

Rusko v sobotu odmietlo tvrdenie Británie a ďalších štyroch európskych krajín, že opozičný líder Alexej Navaľnyj bol v roku 2024 počas výkonu trestu otrávený jedom extrahovaným z kože tzv. šípových žiab žijúcich v Južnej Amerike. TASR o tom informuje s odvolaním sa na televíziu Sky News a agentúru TASS.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová pre agentúru TASS označila toto obvinenie za „dezinformačnú kampaň Západu“.

„Budú k dispozícii výsledky analýz, bude k dispozícii zloženie látok – potom sa k tomu vyjadríme. Bez toho sú všetky vyhlásenia informačnou kampaňou zameranou na odvrátenie pozornosti od naliehavých problémov Západu,“ povedala. Podobne reagovalo ruské veľvyslanectvo v Spojenom kráľovstve.

„Účel tejto frašky je jasný: rozdúchať slabnúce protiruské nálady v západných spoločnostiach. Keď neexistuje žiadna skutočná zámienka, jednoducho si ju vymyslia,“ uvádza sa vo vyhlásení ambasády.

Foto: TASR/SITA/AP

Vydali spoločné vyhlásenie

Ministerstvá zahraničných vecí Nemecka, Británie, Holandska, Švédska a Francúzska vydali v sobotu spoločné vyhlásenie, v ktorom tvrdia, že Navaľnyj bol údajne otrávený epibatidínom, toxínom získaným z kože jedovatej šípovej žaby žijúcej v Ekvádore. Tento záver je založený na analýze biologických vzoriek odobratých z tela Navaľného. Tieto krajiny zároveň obvinili Rusko z porušenia Dohovoru o zákaze chemických zbraní.

Spomínané žaby epibatidín prirodzene produkujú na obranu pred predátormi. Dá sa však aj umelo vyrobiť v laboratóriu, čo sa podľa európskych vedcov zrejme stalo v prípade Navaľného. U ľudí sú účinky epibatidínu smrteľné – spôsobuje kŕče, záchvaty, zástavu dýchania, spomalenie srdcovej činnosti a nakoniec smrť.

Úmrtie Navaľného

Navaľnyj zomrel 16. februára 2024 vo veku 47 rokov vo väzenskom tábore Polárny vlk v mestečku Charp, ktoré leží v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu za polárnym kruhom.

Väzenská služba tvrdila, že počas prechádzky mu prišlo náhle nevoľno, stratil vedomie a oživiť sa ho nepodarilo zdravotníkom ani privolaným záchranárom. Podporovatelia opozičného aktivistu tvrdia, že bol zavraždený na príkaz ruského prezidenta Vladimira Putina. Kremeľ tieto obvinenia dlhodobo odmieta.

Nahlásiť chybu v článku

