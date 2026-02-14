Putin je pripravený použiť biologické zbrane voči vlastným ľuďom, len aby sa udržal pri moci, tvrdí francúzsky minister

Ruský prezident Vladimir Putin je pripravený použiť biologické zbrane proti vlastným ľuďom, len aby sa udržal pri moci, uviedol v sobotu francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noel Barrot. Vyjadril sa tak krátko po tom, ako Francúzsko spolu so štyrmi ďalšími európskymi krajinami vyjadrilo presvedčenie, že väznený ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj bol v roku 2024 otrávený smrtiacim toxínom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Teraz vieme, že Vladimir Putin je pripravený použiť biologické zbrane proti vlastným ľuďom, aby zostal pri moci,“ napísal Barrot na platforme X a dodal, že Navaľnyj zomrel vo väzení „v dôsledku otravy jednou z najsmrtiacejších nervovoparalytických látok“.
„Vieme, že ruský štát použil tento smrtiaci toxín na útok na Navaľného zo strachu z jeho odporu,“ uviedlo britské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu vo vyhlásení na okraj Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC) spolu so Švédskom, s Francúzskom, Holandskom a Nemeckom. K vyhláseniu došlo krátko pred druhým výročím úmrtia Navaľného, ktorý bol vytrvalým kritikom ruského prezidenta Vladimira Putina. Krajiny spoločne uviedli, že analýzy Navaľného pozostatkov preukázali stopy vysoko účinného toxínu epibatidínu.
Opozičný politik a zakladateľ nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) Alexej Navaľnyj zomrel 16. februára 2024 vo veku 47 rokov vo väzenskom tábore Polárny vlk v mestečku Charp, ktoré leží v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu za polárnym kruhom.
Mal byť zavraždený na Putinov príkaz
Tamojšia väzenská služba tvrdila, že Navaľnému počas prechádzky prišlo náhle nevoľno, stratil vedomie a oživiť sa ho nepodarilo väzenským zdravotníkom ani privolaným záchranárom. Podporovatelia opozičného aktivistu tvrdia, že bol zavraždený na príkaz Putina. Moskva tieto obvinenia dlhodobo odmieta.
„Alexej Navaľnyj bol otrávený v ruskej väzbe,“ uviedol podľa agentúry DPA nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. Navaľného pozostatky podľa neho obsahovali epibatidín, mimoriadne silný nervový toxín nachádzajúci sa v kožných sekrétoch niektorých druhov prudko jedovatých žiab v Ekvádore. Wadephul dodal, že táto látka je približne 200-krát silnejšia než morfín a paralyzuje dýchacie svaly, čo spôsobuje udusenie obetí.
Nahlásiť chybu v článku