Najväčšia vodná elektráreň na svete, Tri rokliny, je taká masívna, že dokáže zmeniť rotáciu Zeme

Jej inštalovaný výkon je 22 500 MW, pričom ročne môže produkovať šialených až 100 terawatthodín elektrickej energie. Najväčšia vodná elektráreň na svete – Tri rokliny v Číne, je držiteľkou mnohých rekordov a vo veľkom prispieva k znižovaniu potreby fosílnych palív. A to, že takáto elektráreň existuje, „vie“ aj naša Zem.

Spomalila Zem

Priehradná elektráreň je postavená na obrovskej rieke Jang-c’-ťiang, a je až neuveriteľné, že takáto obrovská stavba bola postavená iba za 12 rokov, aj keď je pravdou, že plány na jej vybudovanie sa riešili už takmer 100 rokov.

Pomenovanie dostala, ako už názov napovedá, po troch neďalekých roklinách, z ktorých využíva tok vody na roztočenie turbín a výrobu elektriny.

Ako píše starší článok od NASA, ak by sa priehrada roklín naplnila, poňala by 40 kubických kilometrov vody (40 bilión litrov). Takáto masa vody by podľa výpočtov Benjamina Fong Chaoa, geofyzika z Goddardovho vesmírneho centra, spôsobila, že by sa predĺžil deň o 0,06 mikrosekundy a posunul pólovú polohu Zeme o približne dva centimetre.

Tento efekt vysvetľuje na príklade krasokorčuliara, a to tak, že keď chce zrýchliť svoju rotáciu, tak pritiahne ruky k telu. Ak ich dá od tela, tak spomaľuje.

Ako píše portál IFL Science v článku, ktorý sa tomuto venuje, ľudská činnosť ovplyvňuje rotáciu Zeme aj inak. Rastúce teploty a topenie ľadovcov spôsobujú, že sa veľké objemy vody premiestňujú, čo v konečnom dôsledku vedie k zhromažďovaniu vody v oblasti rovníka.

Tento účinok je zanedbateľný pre každodenné vnímanie času a života na Zemi, aj keď pri rôznych presných vedeckých aplikáciách a meraniach môže spôsobovať problémy.