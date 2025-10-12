Čína otestuje unikát, bude jeden z prvých na svete: Dátové centrum ponorí do mora, vyrieši tak tento problém

Petra Sušaninová
Spoločnosť sa musela popasovať s neľahkými technickými výzvami.

Čínska spoločnosť Highlander plánuje ponoriť dátové centrum s podmorskými servermi do mora pri Šanghaji, aby vyriešila problém vysokej energetickej náročnosti tradičných dátových centier. Projekt, ktorý sa má spustiť v polovici októbra, je jedným z prvých komerčných podmorských dátových centier na svete.

Serverové kapsuly sú chladené oceánskymi prúdmi, čo výrazne znižuje potrebu energeticky náročného chladenia vzduchom alebo odparovaním vody, ktoré sa bežne používajú v pozemných dátových centrách. Podľa Jang Jie, viceprezidenta spoločnosti Highlander, môžu podmorské zariadenia ušetriť približne 90 percent energie potrebnej na chladenie.

Projekt vznikol v spolupráci so štátnymi stavebnými firmami a bude slúžiť klientom ako China Telecom. Väčšina energie potrebnej na prevádzku bude čerpaná z blízkych veterných elektrární, pričom viac ako 95 percent energie bude z obnoviteľných zdrojov.

Niektorí odborníci majú obavy

Technické výzvy zahŕňajú ochranu serverov pred koróziou slanou vodou, čo rieši špeciálny ochranný náter s obsahom sklenených vločiek. Prístup pre údržbu zabezpečuje výťah spájajúci podmorskú časť so zariadením nad hladinou. Vedci upozorňujú na potrebu ďalšieho výskumu v oblasti ekologických vplyvov, najmä čo sa týka tepelného znečistenia, ktoré by mohlo ovplyvniť miestne morské ekosystémy. Podľa morského ekológa Andrewa Wanta môže teplo z dátových centier prilákať niektoré druhy a odplašiť iné.

Projekt Highlander už v roku 2020 absolvoval nezávislé hodnotenie, ktoré potvrdilo, že teplota vody v okolí zostáva v bezpečných medziach. Avšak pri rozšírení podmorských dátových centier na megawattovú úroveň bude potrebné dôkladnejšie skúmať vplyv tepelného znečistenia.Podmorské dátové centrá pravdepodobne nenahradia tradičné pozemné centrá, ale môžu slúžiť špecifickým segmentom trhu, uviedol odborník Shaolei Ren z Kalifornskej univerzity. Podobné projekty testovala aj spoločnosť Microsoft pri pobreží Škótska v roku 2018, no komerčne ich nevyužila.

