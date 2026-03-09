Chvíle plné strachu: Na dom Rihanny začala strieľať neznáma žena, podarilo sa ju zadržať

Dom popovej superstar Rihanny v Los Angeles bol v nedeľu terčom streľby zo strany zatiaľ neznámej ženy, ktorá sa k nemu priviezla autom. Speváčka narodená na Barbadose bola v tom čase doma. Pri incidente nebol nikto zranený, informuje TASR s odvolaním sa na televíziu NBC News.
Streľba bola nahlásená o 13.15 h miestneho času (21.15 h SEČ). Jej terčom bol dom neďaleko Beverly Hills, v ktorom speváčka žije s hip-hopovou hviezdou A$AP Rockym a ich tromi deťmi. Nie je známe, či sa v čase incidentu tiež nachádzali doma.
Útočníčka strieľala z pušky
Žena podľa polície prišla autom k domu a začala strieľať z pušky typu AR-15. Motív jej činu nebol bezprostredne známy. Polícia v Los Angeles podľa televízie CNN oznámila, že bolo vypálených päť až sedem výstrelov, ktoré zasiahli bránu, nie však samotný dom.
Podozrivou je žena vo veku okolo 30 rokov, ktorá z miesta činu utiekla, no krátko potom ju bez incidentu zatkli. Polícia počas zatýkania u nej zaistila zbraň, uviedla stanica KTLA. Rihanna, občianskym menom Robyn Rihanna Fentyová, je jednou z najúspešnejších hudobníčok na svete. Okrem iného získala deväť cien Grammy, 12 cien Billboard Music Awards, 13 cien American Music Awards a sedem cien MTV Video Music Awards.
