Chcú bezpečný prístup k interrupciám pre všetky ženy v Európe: EÚ zváži zmeny po petícii, ktorú podpísalo cez milión ľudí

EÚ v pondelok oznámila, že preskúma petíciu, ktorej signatári žiadajú umožniť bezpečný prístup k interrupciám pre všetky ženy v Európe. Petíciu podpísalo viac než milión ľudí, informovala agentúra AFP.
Hoci je právo na ukončenie tehotenstva liberalizované vo väčšine 27 členských štátov EÚ, v niektorých krajinách zostáva veľmi obmedzené – okrem iných na Malte a v Poľsku. V dôsledku toho vyše 20 miliónov žien v Európskej únii nemá prístup k bezpečnej interrupcii, tvrdia aktivisti za práva žien. V snahe zmeniť tento stav koalícia skupín pre práva žien spustila vlani kampaň „Môj hlas, moja voľba“, v ktorej naliehala na EÚ, aby v danej veci konala.
„V mnohých európskych krajinách nie je potrat bezpečný, nie je dostupný, nie je bezplatný a my chceme poskytnúť každej žene možnosť podstúpiť ho,“ povedala agentúre AFP Federica Vinciová, ktorá je koordinátorkou tejto kampane pre Taliansko.
Pomôcť má EÚ
Predkladatelia petície nežiadajú zmeny vo vnútroštátnych zákonoch, ale obracajú sa na Brusel so žiadosťou o vytvorenie finančného mechanizmu na pomoc liberálnym členským štátom pri poskytovaní potratov ženám z krajín, kde tieto zákroky nie sú ľahko dostupné.
V decembri 2024 mala petícia viac ako milión signatárov, čo je minimálny limit potrebný na to, aby sa ňou Európska komisia (EK) zaoberala. Oficiálne jej petícia bola predložená v pondelok. Nie je síce právne záväzná, ale EK musí do 2. marca 2026 vydať odpoveď, v ktorej načrtne kroky, ktoré plánuje podniknúť.
„Komisia sa v nasledujúcich týždňoch stretne s organizátormi, aby iniciatívu podrobne prediskutovala. Európsky parlament následne zorganizuje verejné vypočutie,“ uviedol výkonný orgán EÚ vo vyhlásení.
AFP pripomenula, že Malta povoľuje potrat iba v prípadoch, keď je ohrozený život matky alebo plod nemá šancu na prežitie. V Poľsku je ukončenie tehotenstva povolené iba v prípadoch znásilnenia, incestu alebo ak je ohrozený život matky.
Nahlásiť chybu v článku