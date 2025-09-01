Chcú bezpečný prístup k interrupciám pre všetky ženy v Európe: EÚ zváži zmeny po petícii, ktorú podpísalo cez milión ľudí

Ilustračná foto: Unsplash

Zuzana Veslíková
TASR
EÚ po úspešnej petícii zváži systém pomoci pri prístupe k interrupciám.

EÚ v pondelok oznámila, že preskúma petíciu, ktorej signatári žiadajú umožniť bezpečný prístup k interrupciám pre všetky ženy v Európe. Petíciu podpísalo viac než milión ľudí, informovala agentúra AFP.

Hoci je právo na ukončenie tehotenstva liberalizované vo väčšine 27 členských štátov EÚ, v niektorých krajinách zostáva veľmi obmedzené – okrem iných na Malte a v Poľsku. V dôsledku toho vyše 20 miliónov žien v Európskej únii nemá prístup k bezpečnej interrupcii, tvrdia aktivisti za práva žien. V snahe zmeniť tento stav koalícia skupín pre práva žien spustila vlani kampaň „Môj hlas, moja voľba“, v ktorej naliehala na EÚ, aby v danej veci konala.

„V mnohých európskych krajinách nie je potrat bezpečný, nie je dostupný, nie je bezplatný a my chceme poskytnúť každej žene možnosť podstúpiť ho,“ povedala agentúre AFP Federica Vinciová, ktorá je koordinátorkou tejto kampane pre Taliansko.

Foto: SITA/AP

Pomôcť má EÚ

Predkladatelia petície nežiadajú zmeny vo vnútroštátnych zákonoch, ale obracajú sa na Brusel so žiadosťou o vytvorenie finančného mechanizmu na pomoc liberálnym členským štátom pri poskytovaní potratov ženám z krajín, kde tieto zákroky nie sú ľahko dostupné.

V decembri 2024 mala petícia viac ako milión signatárov, čo je minimálny limit potrebný na to, aby sa ňou Európska komisia (EK) zaoberala. Oficiálne jej petícia bola predložená v pondelok. Nie je síce právne záväzná, ale EK musí do 2. marca 2026 vydať odpoveď, v ktorej načrtne kroky, ktoré plánuje podniknúť.

„Komisia sa v nasledujúcich týždňoch stretne s organizátormi, aby iniciatívu podrobne prediskutovala. Európsky parlament následne zorganizuje verejné vypočutie,“ uviedol výkonný orgán EÚ vo vyhlásení.

AFP pripomenula, že Malta povoľuje potrat iba v prípadoch, keď je ohrozený život matky alebo plod nemá šancu na prežitie. V Poľsku je ukončenie tehotenstva povolené iba v prípadoch znásilnenia, incestu alebo ak je ohrozený život matky.

