Andreja Babiša fyzicky napadli: Dostal ranu barlou do hlavy, skončil v nemocnici

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
TASR
K napadnutiu došlo na stretnutí s voličmi.

Českého expremiéra a predsedu opozičného hnutia ANO Andreja Babiša jeden z občanov počas stretnutia s voličmi v obci Dobrá v Moravskosliezskom kraji fyzicky napadol. Podľa poslanca hnutia Aleša Juchelku, ktorý s Babišom na stretnutí bol, ho jeden z účastníkov zasiahol barlou do hlavy. Babiš následne odišiel na ošetrenie do nemocnice. Uviedol to server Novinky.cz, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Áno, môžem potvrdiť, že pán predseda bol napadnutý jedným z občanov barlou. Muž ho udrel do hlavy,“ citoval server Juchelku. Babiš potom podľa jeho slov odišiel do nemocnice, ale zatiaľ nevie, v akom je stave, pretože on v naplánovanom predvolebnom turné pokračoval na ďalšie miesta. „V akom je zdravotnom stave, budeme ešte len zisťovať, zatiaľ tieto informácie nemám,“ dodal.

Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

S útokom nesúhlasia

Na incident už reagoval minister vnútra a predseda hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vít Rakušan, ktorý násilie v akejkoľvek forme označil za neprijateľné. „Dnešný útok na Andreja Babiša jednoznačne odsudzujem. Lepšiu budúcnosť pre našu krajinu hľadajme v stretoch argumentov a ideí, nie vo fyzickom násilí,“ napísal na sieti X Rakušan. Verí, že polícia incident rýchlo vyšetrí.

Konanie neznámeho muža odsúdil aj minister poľnohospodárstva a predseda KDU-ČSL Marek Výborný. „Ak s niekým nesúhlasíte, hlasujte podľa toho vo voľbách. Prajem Andrejovi Babišovi, aby bol v poriadku,“ dodal.

