Chcete prácu, ktorá neexistuje: Internet je plný čudných ponúk. Lákajú aj Slovákov

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
SITA
Fenomén tzv. ghost jobs sa nevyhýba ani Slovensku. Odborníci teraz prezradili, ako takúto falošnú ponuku odhalíte.

S fiktívnymi pracovnými ponukami, alebo takzvanými „ghost jobs“ sa začínajú stretávať uchádzači o prácu už aj na Slovensku.

Ide o ponuky práce, ktoré sú síce zverejnené, no reálne sa neobsadzujú. Upozornila na to Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), podľa ktorej tento fenomén narúša dôveru v nábory zamestnancov.

Dôsledkom môže byť nielen individuálna frustrácia kandidátov, ale aj vplyv na značku zamestnávateľa a efektivitu získavania talentov, varovala APAS.

Odborníci radia, ako rozpoznať fiktívne pracovné ponuky

Odborníci z personálnych agentúr upozornili, že v prípade pracovných ponúk, ktoré sú síce zverejnené, ale reálne sa neobsadzujú, treba rozlišovať medzi neetickým zverejňovaním neexistujúcich pozícií a legitímnym priebežným náborom, napríklad pri predpokladanom raste alebo očakávanom podpise kontraktu, prípadne pri pozíciách s vysokou fluktuáciou.

„Ak firma otvorene komunikuje, že si buduje talent pool, je to férové. Problém nastáva, keď sa pozícia tvári ako aktívna, hoci je zmrazená, neschválená alebo v skutočnosti ani neexistuje,“ vysvetlila prezidentka APAS Zuzana Rumiz.

Dlhší čas obsadzovania pritom podľa odborníkov nemusí automaticky znamenať, že ide o fiktívnu ponuku. Zamestnávatelia podľa nich bežne pracujú s priebežnými inzerátmi, napríklad pri pozíciách, ktoré sa otvárajú opakovane alebo sa pripravujú v blízkej budúcnosti. Uchádzač by však podľa odborníkov mal vedieť, v akom režime sa nábor uskutočňuje.

Svet pracovných ponúk dokáže byť „čarovným“ miestom. Na weboch núkajúcich prácu natrafíte na rôzne zvláštnosti. Niektoré sú skôr smutné, iné však dokážu ľudí pobaviť. Do jednej z nich sa Slováci pustili s poriadnou dávkou ostrého humoru.

Za základný problém pri fiktívnych inzerátoch personálni odborníci považujú kumulatívny efekt. Jednorazová negatívna skúsenosť podľa nich nemusí byť rozhodujúca, no opakované situácie bez spätnej väzby už môžu ovplyvniť celkovú ochotu kandidátov vstupovať do výberových konaní.

Odporúčané články
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur

