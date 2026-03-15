Chcete prácu, ktorá neexistuje: Internet je plný čudných ponúk. Lákajú aj Slovákov

S fiktívnymi pracovnými ponukami, alebo takzvanými „ghost jobs“ sa začínajú stretávať uchádzači o prácu už aj na Slovensku.
Ide o ponuky práce, ktoré sú síce zverejnené, no reálne sa neobsadzujú. Upozornila na to Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), podľa ktorej tento fenomén narúša dôveru v nábory zamestnancov.
Dôsledkom môže byť nielen individuálna frustrácia kandidátov, ale aj vplyv na značku zamestnávateľa a efektivitu získavania talentov, varovala APAS.
Odborníci radia, ako rozpoznať fiktívne pracovné ponuky
Odborníci z personálnych agentúr upozornili, že v prípade pracovných ponúk, ktoré sú síce zverejnené, ale reálne sa neobsadzujú, treba rozlišovať medzi neetickým zverejňovaním neexistujúcich pozícií a legitímnym priebežným náborom, napríklad pri predpokladanom raste alebo očakávanom podpise kontraktu, prípadne pri pozíciách s vysokou fluktuáciou.
„Ak firma otvorene komunikuje, že si buduje talent pool, je to férové. Problém nastáva, keď sa pozícia tvári ako aktívna, hoci je zmrazená, neschválená alebo v skutočnosti ani neexistuje,“ vysvetlila prezidentka APAS Zuzana Rumiz.
Dlhší čas obsadzovania pritom podľa odborníkov nemusí automaticky znamenať, že ide o fiktívnu ponuku. Zamestnávatelia podľa nich bežne pracujú s priebežnými inzerátmi, napríklad pri pozíciách, ktoré sa otvárajú opakovane alebo sa pripravujú v blízkej budúcnosti. Uchádzač by však podľa odborníkov mal vedieť, v akom režime sa nábor uskutočňuje.
Za základný problém pri fiktívnych inzerátoch personálni odborníci považujú kumulatívny efekt. Jednorazová negatívna skúsenosť podľa nich nemusí byť rozhodujúca, no opakované situácie bez spätnej väzby už môžu ovplyvniť celkovú ochotu kandidátov vstupovať do výberových konaní.
