„Bonus: Zaučíme vás.“: Slováci sa zabávajú na pracovnej ponuke so „zaujímavým“ platom

Svet pracovných ponúk dokáže byť „čarovným“ miestom.

Na weboch núkajúcich prácu natrafíte na rôzne zvláštnosti. Niektoré sú skôr smutné, iné však dokážu ľudí pobaviť. Do jednej z nich sa Slováci pustili s poriadnou dávkou ostrého humoru.

Životný príbeh a video na YouTube

Na Reddite sa objavila diskusia, v ktorej sa Slováci pustili do pracovnej ponuky uverejnenej na známej platforme. Spoločnosť hľadá marketingového/administratívneho pracovníka – externého editora inzerátov. Umožňuje prácu z domu, pričom budúcemu zamestnancovi sľubuje 1 100 až 1 500 eur brutto pri plnom úväzku na živnosť.

V pracovnej ponuke je následne vymenovaných 14 bodov, ktoré majú byť hlavnou náplňou práce. Budúci zamestnanec bude vykonávať okrem iného korekcie textu, preklady z rôznych jazykov (vrátane talianskeho, chorvátskeho a ďalších), ale aj prácu so SEO a s rôznymi nástrojmi.

Kto chce zamestnávateľa zaujať, musí poslať nielen životopis, ale aj sprievodný a motivačný list, GDPR a link na YouTube s videoprezentáciou (dobrovoľné, no odporúčané). Firme máte prezradiť svoj životný príbeh, povedať jej o svojej najobľúbenejšej knihe či školení a pridať nejaký nečakaný bonus.

Siedme nebo alebo pracovný pohovor?

Ideálne je popísať aj svoj „dream job“. A aké sľubuje zamestnanecké výhody a benefity? Vraj vám všetko potrebné vysvetlí a zaškolí vás. Slovákov táto ponuka mimoriadne zaujala, avšak preto, lebo sa stala terčom humornej kritiky.

„Váš životný príbeh – to ideš k Rozborilovi do Modrého z neba alebo na pohovor do práce?“ pýta sa jeden z komentujúcich. Ďalší poukazujú na to, že ako benefit bude zamestnanec zaučený. Divia sa, že ako benefit nie je uvedené aj to, že dostane výplatu. Zabudli však doplniť dynamický kolektív (v ktorom sa každé dva mesiace vymení polovica ľudí).

Viacero ľudí súhlasí s komentárom, že človek sa natrápi so slohom, natočí video a medzičasom niekto odporučí šéfovi kamaráta. Po jednom pohľade zhodnotí, že je postačujúci a všetky životopisy a prezentácie hodí do koša. Prípadne si ich zo zvedavosti pozrie, či nájde niečo, na čom sa dá zasmiať.

Odstrašujúci príklad

