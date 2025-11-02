Chce vyhladiť islamistov: Trump sa vyhráža vojenskou akciou. Ministerstvu obrany nariadil, aby sa pripravilo na možný útok

Americký prezident Donald Trump v sobotu varoval, že Spojené štáty môžu vykonať vojenskú akciu proti islamistom, ktorí podľa neho v Nigérii vraždia kresťanov. Vládu krajiny vyzval, aby proti nim zasiahla, inak jej USA pozastavia pomoc. Trump to napísal na svojej sociálnej sieti Truth, informuje TASR.
„Ak nigérijská vláda bude naďalej tolerovať zabíjanie kresťanov, USA okamžite zastavia všetku pomoc a podporu Nigérii,“ napísal Trump, podľa ktorého môžu Spojené štáty vstúpiť do krajiny „so zbraňami v ruke“, aby vyhladili islamistov. Ministerstvu obrany nariadil, aby sa pripravilo na možnú akciu. „Ak zaútočíme, bude to rýchle, kruté,“ deklaroval.
Kresťania v Nigérii čelia „existenčnej hrozbe“
Trump už v piatok vyhlásil, že kresťania v Nigérii čelia „existenčnej hrozbe“ a obvinil moslimov, že ich masakrujú. Zároveň vyzval amerických kongresmanov, aby túto záležitosť prešetrili.
Nigériu tiež vyhlásil za „krajinu vzbudzujúcu osobitné obavy“, čo je termín používaný ministerstvom zahraničných vecí pre štáty, kde dochádza k závažnému porušovaniu náboženskej slobody.
BREAKING 🚨 President Trump stuns the World by preparing the Department of War to attack Nigeria for what they are doing to Christians
Donald Trump: “Warning the Nigerian Government better move fast”
PROTECT CHRISTIANS 🙏 pic.twitter.com/ifZ7qokknR
— MAGA Voice (@MAGAVoice) November 1, 2025
Na Trumpove vyhlásenia v sobotu reagoval nigérijský prezident Bola Ahmed Tinubu, podľa ktorého označenie Nigérie ako nábožensky netolerantnej krajiny neodzrkadľuje realitu.
„Náboženská sloboda a tolerancia sú základným princípom našej kolektívnej identity a vždy takými aj zostanú,“ povedal Tinubu podľa agentúry AP. „Nigéria je proti náboženskému prenasledovaniu a nepodporuje ho. Nigéria je krajina s ústavnými zárukami ochrany občanov všetkých vierovyznaní,“ zdôraznil.
Obavy z „genocídy kresťanov“ zakrývajú zložitejšiu realitu
Obavy z „genocídy kresťanov“ v Nigérii už predtým vyjadrili aj viacerí členovia amerického Kongresu. Odborníci však tvrdia, že tento naratív zakrýva zložitejšiu realitu v najľudnatejšom africkom štáte.
Nigéria je takmer rovnomerne rozdelená na sever s moslimskou väčšinou a prevažne kresťanský juh. Oblasti na severovýchode už viac ako 15 rokov sužujú násilnosti páchané islamistickou skupinou Boko Haram, pri ktorých zahynulo viac ako 40-tisíc ľudí a dva milióny museli opustiť svoje domovy.
Rozsiahle časti na severozápade, severe a v strede krajiny zasa terorizujú zločinecké gangy, ktoré útočia na dediny, zabíjajú a unášajú ich obyvateľov. Útočníci domy vyplienia a potom podpália bez zjavného náboženského motívu. Často dochádza aj k stretom medzi prevažne moslimskými pastiermi a prevažne kresťanskými farmármi o pôdu a zdroje, najmä o vodu. Odborníci však tvrdia, že tento konflikt sa primárne týka územných nárokov.
Nahlásiť chybu v článku