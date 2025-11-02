Najmenej 23 mŕtvych: Príšerný výbuch v supermarkete má aj maloleté obete. Ľudia sa ukryli, uväznil ich následný požiar

Najmenej 23 ľudí zahynulo a ďalších 11 utrpelo zranenia v sobotu pri výbuchu a následnom požiari v supermarkete v meste Hermosillo na severe Mexika v štáte Sonor.
„Žiaľ, medzi obeťami sú aj maloletí,“ povedal tamojší guvernér Alfonso Durazo.
K výbuchu došlo okolo 14:00 miestneho času
Podľa vyšetrovateľov mohla explóziu spôsobiť porucha elektrického transformátora, ktorý bol umiestnený v predajni.
JUST IN – Supermarket explosion killed at least 23 people and injured 11 in northern Mexico
READ: https://t.co/JvmpoekVPc pic.twitter.com/D0fMSFq0T8
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 2, 2025
„Len čo hasiči umožnia vstup do budovy… bude možné presne určiť príčinu incidentu,“ uviedla vo vyhlásení prokuratúra.
Noviny El Universal uviedli, že k výbuchu došlo okolo 14:00 miestneho času. Mexické médiá uvádzajú, že zákazníci sa po výbuchu ukryli vo vnútri obchodu, kde ich následne uväznil oheň.
