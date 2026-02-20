Channing Tatum po vážnej operácii: Ukázal rameno a priznal chybu, pre ktorú ostal po zákroku v šoku

Foto: Profimedia

Frederika Lyžičiar
Napriek vážnemu zraneniu si herec zachováva optimizmus a humor.

Zranenia patria k životu aj u tých, ktorí pôsobia nezničiteľne. Svoje o tom vie aj hollywoodska hviezda, ktorá sa fanúšikom prihovorila pred časom priamo z nemocnice.

Na Instagrame zverejnil fotografiu herec Channing Tatum, ktorý pred časom utrpel vážne zranenie ramena. Po prvý raz fanúšikom ukázal, ako jeho rameno po zákroku vyzerá, a zároveň naznačil, že ho čaká náročné obdobie rekonvalescencie.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Channing Tatum (@channingtatum)

S humorom o jazvách

Herec neskôr s typickým humorom priznal, že rozsah zákroku ho prekvapil. Podľa jeho slov čakal len drobný zásah, no realita bola iná. S nadhľadom dodal, že jazvy mu neprekážajú, cíti sa každým dňom silnejší a lekárovi poďakoval za starostlivosť.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Channing Tatum (@channingtatum)


„Nebudem klamať, je to moja chyba, že som sa nespýtal. Myslel som si, že to budú dve malé dierky. Zjavne to tak nebolo. Hehe. No aj tak na tom nezáleží – jazvy sa mi aj tak páčia a každý deň je to silnejšie, takže ďakujem, pán doktor,“ uviedol. S úsmevom tiež poznamenal, že ho pobaví aj prechádzanie letiskovou kontrolou. „A tiež sa mi páči chodiť cez letiskovú kontrolu a rozmýšľať, či moje rameno spustí alarm,“ dodal.

Fanúšikov najskôr vystrašil

