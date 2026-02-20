Channing Tatum po vážnej operácii: Ukázal rameno a priznal chybu, pre ktorú ostal po zákroku v šoku

Zranenia patria k životu aj u tých, ktorí pôsobia nezničiteľne. Svoje o tom vie aj hollywoodska hviezda, ktorá sa fanúšikom prihovorila pred časom priamo z nemocnice.
Na Instagrame zverejnil fotografiu herec Channing Tatum, ktorý pred časom utrpel vážne zranenie ramena. Po prvý raz fanúšikom ukázal, ako jeho rameno po zákroku vyzerá, a zároveň naznačil, že ho čaká náročné obdobie rekonvalescencie.
S humorom o jazvách
Herec neskôr s typickým humorom priznal, že rozsah zákroku ho prekvapil. Podľa jeho slov čakal len drobný zásah, no realita bola iná. S nadhľadom dodal, že jazvy mu neprekážajú, cíti sa každým dňom silnejší a lekárovi poďakoval za starostlivosť.
„Nebudem klamať, je to moja chyba, že som sa nespýtal. Myslel som si, že to budú dve malé dierky. Zjavne to tak nebolo. Hehe. No aj tak na tom nezáleží – jazvy sa mi aj tak páčia a každý deň je to silnejšie, takže ďakujem, pán doktor,“ uviedol. S úsmevom tiež poznamenal, že ho pobaví aj prechádzanie letiskovou kontrolou. „A tiež sa mi páči chodiť cez letiskovú kontrolu a rozmýšľať, či moje rameno spustí alarm,“ dodal.
