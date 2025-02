Cesta bývalej členky Atomic Kitten bola tŕnistá. Kerry padla na dno, no našla spôsob, ako sa opäť postaviť na nohy

Kerry Katona bola kedysi jednou z najväčších popových hviezd v Spojenom kráľovstve. Ako členka dievčenskej skupiny Atomic Kitten si užívala vrchol slávy na prelome tisícročí. Ich hity, ako napríklad „Whole Again“, „Eternal Flame“ a „The Tide Is High“, dominovali rebríčkom a skupina získala milióny fanúšikov po celom svete. No ako to už v hudobnom priemysle býva, hviezdna kariéra netrvá večne. Po odchode z kapely sa Katona ocitla v osobných a finančných problémoch, ktoré ju viedli k nečakaným rozhodnutiam.

Potom, čo opustila Atomic Kitten, sa Kerry Katona snažila udržať si kariéru v televíznom priemysle. Účinkovala v rôznych reality show a talk show, no jej osobný život bol stále viac v centre pozornosti bulvárnych médií. Ako uvádza web Telegrafi, v roku 2008 čelila svojmu prvému finančnému krachu a následne v roku 2018 druhému. To ju prinútilo hľadať nové spôsoby, ako sa finančne postaviť na nohy.

Katona priznala, že jej finančné problémy boli spôsobené zlými investíciami, nadmerným míňaním a toxickými vzťahmi. Tretie manželstvo s Georgeom Kayom, ktorý neskôr zomrel na predávkovanie drogami, bolo plné domáceho násilia a emocionálneho vyčerpania. Po jeho smrti sa ocitla v situácii, kedy musela znovu vybudovať svoj život a zastabilizovať finančnú situáciu.

Nečakaná cesta k úspechu