Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie

Petra Sušaninová
Mal ľuďom pomáhať, vykľul sa však z neho sériový vrah v bielom plášti.

Pri zmienke o najbrutálnejších zločincoch, akých ľudstvo spoznalo, si radi myslíme, že ich skutky sa odohrali niekde ďaleko od nás. Pravdou ale je, že hrôza sa nevyhýba ani Slovensku a Česku. Český zdravotník Petr Zelenka brutálnym spôsobom vraždil pacientov v nemocnici.

Trápilo ho vyhorenie a konflikty

Ako sa dozvedáme z českého webu Médium, Petr Zelenka, ktorý si vyslúžil prezývku heparínový vrah, sa narodil 27. februára v roku 1976. Pôvodne študoval poľnohospodárstvo, no neskôr sa rozhodol pre prudkú zmenu. Lákalo ho zdravotníctvo, získal preto vzdelanie potrebné k práci záchranára. Neskôr si kvalifikáciu doplnil, aby mohol robiť zdravotného brata a dokonca sa dostal na post vedúceho zmien.

V roku 1998 sa napokon zamestnal v nemocnici v Havlíčkovom Brode na oddelení anestéziológie a resuscitácie. Po istom čase ho ale začali ťažiť problémy, vrátane vyhorenia. Údajne ho trápili psychické ťažkosti a neraz sa dostával do konfliktov. Správal sa vraj agresívne a mal aj problémy s alkoholom.

Niekoľko rokov po jeho príchode na oddelenie zrazu začali na oddelení pribúdať pacienti, ktorí po zákrokoch trpeli zvláštnymi pooperačnými komplikáciami a nezvyčajne krvácali. Spočiatku by možno bolo možné hovoriť o náhode, pribúdalo ich však toľko, že napokon bolo jasné, že o náhodu nejde. Navyše, príbuzní sa rázne dožadovali vysvetlenia, píše Korzár.

V jeho starostlivosti zomrelo najmenej 7 pacientov

Medzi májom až septembrom v roku 2006 zomrelo počas Zelenkovej služby najmenej 7 pacientov. Heparín pacientom v umelom spánku alebo v bezvedomí dával v nadmerných množstvách do infúznych roztokov. Ten v správnych dávkach zachraňuje životy a pomáha predchádzať trombóze. No tí, ktorým ho podal Zelenka, ho nepotrebovali.

Podľa webu Médium Petr zámerne vyčkal, kým sa blížil koniec jeho služby. Dávku heparínu pacientom podal tak, aby smrť nastala v čase, keď už v nemocnici nebude. Pochopiteľne, 7 úmrtí pacientov po vážnych komplikáciách v priebehu 5 mesiacov vyvolalo množstvo otázok. Primár Pavel Longin preto začal pátrať po príčine.

Napokon odhalil, že každý z pacientov zomrel po dávke heparínu, ktorá bola podaná práve počas Zelenkovej služby. Prítomnosť heparínu v telách obetí potvrdili aj laboratórne testy. Keď mal Zelenka práve dovolenku, podozrivé úmrtia ustali. Napokon sa podarilo odhaliť nielen 7 dokonaných vrážd, ale aj ďalších 10 pokusov o vraždu, píše web iDnes.

