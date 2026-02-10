Prípad, ktorý ostro sledujú všetci: Muž celé roky obťažoval 89 detí, spáchal aj dve vraždy

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Cucík
TASR
Aj Francúzsko má prípad podobný Epsteinovi.

Prokuratúra vo francúzskom meste Grenoble v utorok oznámila, že obvinila 79-ročného muža zo znásilnenia a sexuálneho obťažovania 89 maloletých v rokoch 1967 až 2022.

Vedie voči nemu aj samostatné vyšetrovanie za vraždu svojej nevyliečiteľne chorej matky v 70. rokoch a svojej 92-ročnej tety v 90. rokoch – obe udusil vankúšom. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP a denník Le Figaro.

Odhalil ho USB kľúč

Obvinený Jacques Leveugle je vo väzbe od februára 2024. Počet detských obetí bol určený na základe zoznamu, ktorý mal uložený na USB kľúči a zmieňuje sa aj o „sexuálnych vzťahoch“ s maloletými vo veku 13 až 17 rokov, uviedol na tlačovej konferencii prokurátor Étienne Manteaux.

Údajné trestné činy boli podľa prokurátora spáchané v Nemecku, Švajčiarsku, Maroku, Nigeri, Alžírsku, na Filipínach, v Indii, Kolumbii a v Novej Kaledónii, kde Leveugle pracoval ako inštruktor speleológie a učiteľ francúzštiny.

USB kľúč s písomnými záznamami objavil synovec obvineného. Prokurátor uviedol, že prípad zverejnil preto, aby umožnil ďalším potenciálnym obetiam prihlásiť sa.„Ak sa chcú nejaké obete prihlásiť, mali by tak urobiť rýchlo,“ zdôraznil Manteaux.

K vražde svojej matky a tety sa muž priznal počas vyšetrovania. Svojej konanie zdôvodnil tým, že by chcel, aby skončil rovnako, keby sa na konci svojho života ocitol v ich situácii.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Migaľ už nemá ani podporu svojich: Pri hlasovaní dnes nastala zmena, má ísť o „zdvihnutý…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac