Prípad, ktorý ostro sledujú všetci: Muž celé roky obťažoval 89 detí, spáchal aj dve vraždy

Prokuratúra vo francúzskom meste Grenoble v utorok oznámila, že obvinila 79-ročného muža zo znásilnenia a sexuálneho obťažovania 89 maloletých v rokoch 1967 až 2022.
Vedie voči nemu aj samostatné vyšetrovanie za vraždu svojej nevyliečiteľne chorej matky v 70. rokoch a svojej 92-ročnej tety v 90. rokoch – obe udusil vankúšom. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP a denník Le Figaro.
Odhalil ho USB kľúč
Obvinený Jacques Leveugle je vo väzbe od februára 2024. Počet detských obetí bol určený na základe zoznamu, ktorý mal uložený na USB kľúči a zmieňuje sa aj o „sexuálnych vzťahoch“ s maloletými vo veku 13 až 17 rokov, uviedol na tlačovej konferencii prokurátor Étienne Manteaux.
Údajné trestné činy boli podľa prokurátora spáchané v Nemecku, Švajčiarsku, Maroku, Nigeri, Alžírsku, na Filipínach, v Indii, Kolumbii a v Novej Kaledónii, kde Leveugle pracoval ako inštruktor speleológie a učiteľ francúzštiny.
USB kľúč s písomnými záznamami objavil synovec obvineného. Prokurátor uviedol, že prípad zverejnil preto, aby umožnil ďalším potenciálnym obetiam prihlásiť sa.„Ak sa chcú nejaké obete prihlásiť, mali by tak urobiť rýchlo,“ zdôraznil Manteaux.
K vražde svojej matky a tety sa muž priznal počas vyšetrovania. Svojej konanie zdôvodnil tým, že by chcel, aby skončil rovnako, keby sa na konci svojho života ocitol v ich situácii.
