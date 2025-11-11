Má 51 a za sebou vzťahy so zástupom slávnych žien. Odhaľte romániky Leonarda DiCapria, jeden mal tiež s Češkou

Pre nežnejšie pohlavie je doslova magnetom. Slávny herec odjakživa priťahuje pozornosť nielen svojím talentom, ktorý predviedol v mnohých úspešných filmoch, ale aj vzhľadom, z ktorého sa ženám podlamujú kolená.
Filmová ikona sa môže pochváliť jednou z najúspešnejších kariér v Hollywoode, ale tiež románikmi s najznámejšími ženami sveta. Čo sa týka jeho vzťahov, Leonardo DiCaprio má za sebou minulosť, ktorá vypovedá o jednom – má slabosť pre pekné ženy. Po jeho boku sa dokonca objavili aj také známe osobnosti, o ktorých mnohí nemali ani poňatia, ako píše Elle.
Od Titanicu, Rómea a Júlie až po oscarovú rolu vo filme Revenant. Herec, ktorý dnes oslavuje 51. narodeniny, je známy svojou profesionalitou a hereckými schopnosťami, no taktiež občasnými románikmi s modelkami a herečkami. Zatiaľ čo niektoré z jeho vzťahov vyvolávajú pochybnosti, či nejde len o klebety, iné jeho bývalé ženy verejne prehovorili o randení s ním a hovoria o ňom len v tom najlepšom.
Gigi Hadid
Po mesiacoch špekulácií o tom, že Gigi Hadid a herec spolu „randia“, zdroj blízky držiteľovi Oscara povedal denníku Daily Mail, že dvojica sa snažila zistiť, či medzi nimi preskočila romantická iskra, ale bohužiaľ, nestalo sa tak.
„Pred časom sa pokúšali o randenie, aby zistili, či bude medzi nimi niečo viac, ale nevyšlo to,“ povedal nemenovaný zdroj, podľa ktorého boli len priateľmi. Ani Hadid, ani DiCaprio sa nikdy k fámam o randení nevyjadrili. Hadid je momentálne vo vzťahu s Bradleym Cooperom.
