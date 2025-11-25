Česká Ruža ich neukázala najlepšie. Vypadnutá ružička vysvetlila, prečo ona a ostatné súťažiace vyzerali v televízii inak

Ešte pred začiatkom novej série si diváci všimli, že tohtoročné súťažiace nevyzerajú na promo fotografiách najlepšie. Neprisudzovali to pritom ich vzhľadu, ako sme vás informovali v článku, ale tomu, že ich takto nelichotivo nechala vyfotiť televízia. Stále však verili, že keď ich uvidia na televíznych obrazovkách, budú vyzerať inak, to sa však nestalo.
Po odvysielaní prvej epizódy druhej série českej Ruže pre nevestu sociálne siete zaplavili vtipy mieriace na vzhľad účastníčok. Cieľmi posmeškov boli najmä Šárka, 34-ročná redaktorka, a Andrea, víťazka viacerých titulov miss. Diváci tvrdili, že na obrazovkách vyzerali oveľa staršie a predpokladali, že na sociálnych sieťach musia používať viacero filtrov, aby upravili svoj vzhľad, keďže podľa nich vyzerali na nepoznanie. Andrea sa však rozhodla uviesť veci na pravú mieru.
Nebola to ich vina
Po prvom ceremoniáli ruží vilu opustili Andrea a Aňa. Medzi divákmi pritom panovala teória, že si ženích vyberal podľa vzhľadu a domov poslal tie, ktoré podľa neho vyzerali najhoršie. Ironicky medzi nimi bola aj viacnásobná víťazka súťaží krásy. V realite však vyzerá úplne inak, čo dokázala videom, v ktorom si robila žarty z toho, že sa nemusí hanbiť za to, že bola v Ruži, keďže ju v realite aj tak nikto nespozná. Vo videu použila aj zábery, ktoré sa šírili sociálnymi sieťami a na ktorých nevyzerá práve najlepšie.
„Ups, tento mejkap sa veľmi nepodaril, ale základ je urobiť si zo seba žarty! Videla som, že tieto „screeny“ už kolujú internetom a úprimne chápem prečo, vyzerala som ku koncu natáčania už naozaj strašne (ani vlastná rodina ma tam nespoznala). Na ceremoniáli (ktorý prebiehal už takmer za svitania) som sa už leskla ako psie guľky, mala na sebe tretiu vrstvu mejkapu, ktorá už dávno rezignovala a rúž sa mi lúpal ako farba na starej chalupe,“ opísala Andrea svoj zážitok z natáčacieho dňa.
„Osvetlenie je naozaj „krutoprísne“ a popravde som nevedela, že aj takto z nejakých uhlov pod týmto svetlom môžem vyzerať. Ostatné zábery z koktejl párty mi prídu celkom fajn, ale toto sa veľmi nepodarilo a úprimne som už v tejto dobe bola „ready“ zložiť sa do horizontálnej polohy a mejkap „nemejkapoval“. ALE! Tieto „screeny“? „Come on“, vieme, že každého z nás sa dá vyfotiť ako totálneho strašiaka, keď máme ten zámer,“ dodala vypadnutá ružička.
„Tam ste vyzerali tak o 10 rokov staršia, najvyšší čas vymeniť vizážistku,“ komentovala diváčka, na čo Andrea odpísala: „Bohužiaľ, nemali sme možnosť vlastného stylingu, súhlasím s vami.“ Neskôr vysvetlila, že jediná, ktorá túto možnosť mala, bola Mary, keďže je „profesionálka a mejkap artist a teda jej bolo dovolené, aby si krásny mejkap vytvorila sama“.
To však nebolo jediné, čo Andrea prezradila zo zákulisia šou. „Doslova som sa pred všetkými rozplakala potom, čo mi na tvári urobili. Snažila som sa, čo najviac som mohla, aj šaty som chcela úplne iné, všetko sa to riešilo veľmi rýchlo a my sme do toho naozaj veľmi hovoriť nemohli,“ vysvetlila.
