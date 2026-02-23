Cena mlieka klesá: Na sklade sú milióny litrov, obchodné reťazce nevedia, čo so zásobami

Slovenský mliekarenský zväz (SMZ) s obavami sleduje vývoj na európskom a domácom trhu s mliekom. Uviedla to Zuzana Nouzovská, generálny sekretár SMZ. Od októbra 2025, keď začala významne klesať cena masla na trhu, upozorňuje zväz podľa nej na obrat na globálnom trhu s mliekom.
Spresnila, že situácia eskaluje zvýšenou produkciou mlieka v Nemecku a cena suroviny vypočítaná z trhových cien masla a sušeného mlieka je v januári 2026 na úrovni 30,30 eura/100kg, aj keď vyplácaná cena za surovinu je v januári na Slovensku stále 43,60 eura/100 kg.
Od novembra 2025 klesá cena po mesiacoch približne o dva centy/kg. „Je však viac ako jasné, že slovenskí spracovatelia zrejme nebudú vedieť takýto mierny pokles ceny udržať v dôsledku silného tlaku obchodných reťazcov na ceny mliečnych výrobkov,“ zdôraznila.
Naše mlieko je v skladoch
Prebytok mlieka v celej Európe vyvoláva podľa Nouzovskej dramatickú cenovú konkurenciu, ktorá sa prejavuje vysokými dovozmi na Slovensko a ponecháva slovenské mlieko v skladoch – len trvanlivého mlieka je na sklade ku koncu januára 16,5 milióna litrov.
K tejto nepriaznivej situácii prispievajú obchodné reťazce požiadavkami na znižovanie cien mliečnych výrobkov. „Tak je na trhu trvanlivé mlieko za cenu 0,55 eura/liter, ktoré je vyrobené z mlieka s cenou 0,44 eura/liter. Cena obalu je 0,14 eura/kus a ešte k tomu treba pripočítať daň z pridanej hodnoty,“ priblížila.
„Na stole je legitímna otázka, kedy začneme situáciu na trhu s mliekom považovať za krízu. Európska komisia (EK) ju zatiaľ takto nevníma, eurokomisár Hansen sa vyjadril, že ‚trh s mliekom sa nachádza vo fáze upratovania po období veľmi vysokých cien. História však ukázala, že pri obidvoch predchádzajúcich mliečnych krízach v roku 2009 a 2016 EK zaspala a krízy riešila s veľkým oneskorením. Každá z týchto kríz zanechala na Slovensku hlbokú stopu. Znížila počet prvovýrobcov, počet dojníc a produkciu surového kravského mlieka a výrazne znížila aj ekonomickú stabilitu mliekarenského priemyslu,“ spresnila.
Je nutná reakcia vlády
Je podľa Nouzovskej nevyhnutné, aby slovenská vláda bola pripravená rýchlo reagovať podporou mliečneho sektora. „Preto je potrebné zaoberať sa možnou podporou v závislosti od vývoja na trhu už dnes. SMZ stojí pri slovenských prvovýrobcoch mlieka a privíta každú podporu, ktorú výrobcovia mlieka s cieľom stabilizácie sektora dostanú,“ podčiarkla.
„Musíme povedať jasne, že malý slovenský trh s mliekom bude bez včasného regulačného zásahu zo strany EÚ a v nerovných podmienkach spôsobených rôznymi národnými podporami odsúdený na zánik. SMZ verí, že s pomocou štátu túto prichádzajúcu krízu spoločne so Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka zvládneme a jednu z najdôležitejších vertikál prvovýroby a spracovania mlieka na Slovensku uchránime,“ dodala Nouzovská.
