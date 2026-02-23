Veľký slovenský operátor mení majiteľa: Na obchod si posvieti protimonopolný úrad. Čo to znamená pre ľudí?

Protimonopolný úrad (PMÚ) Slovenskej republiky začal posudzovať nadobudnutie nepriamej výlučnej kontroly spoločnosti Emirates Telecommunications Group Company PJSC zo Spojených arabských emirátov, ktorá na Slovensku kontroluje telekomunikačného operátora O2, nad spoločnosťou UPC Broadband Slovakia.
Ako v pondelok informoval PMÚ, správne konanie o posúdení koncentrácie v oblasti telekomunikácií začal 20. februára. Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť PMÚ svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám.
„PMÚ žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr, pokiaľ je to možné v lehote do jedného týždňa po zverejnení tohto oznámenia, aby sa PMÚ, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie,“ uviedla riaditeľka odboru komunikácie a protokolu PMÚ Lívia Cseresová.
650 000 domácností
Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA patrí medzi najväčších poskytovateľov televíznych, širokopásmových a telefónnych služieb na Slovensku, s giga-ready sieťou dostupnou pre takmer 650 000 domácností vo viac než 80 mestách.
O2 Slovakia je vedúci operátor v mobilnom segmente s 2,37 miliónmi aktívnych SIM kariet a zároveň poskytuje pevné internetové služby a vlastnú televíznu platformu O2 TV.
Spojenie oboch spoločností by mohlo zvýšiť kvalitu konektivity, rozšíriť ponuku pre klientov a zároveň posilniť konkurenciu na trhu.
