Veľký slovenský operátor mení majiteľa: Na obchod si posvieti protimonopolný úrad. Čo to znamená pre ľudí?

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Cucík
TASR
Na Slovensku sa chystá koncentrácia telekomunikačných gigantov.

Protimonopolný úrad (PMÚ) Slovenskej republiky začal posudzovať nadobudnutie nepriamej výlučnej kontroly spoločnosti Emirates Telecommunications Group Company PJSC zo Spojených arabských emirátov, ktorá na Slovensku kontroluje telekomunikačného operátora O2, nad spoločnosťou UPC Broadband Slovakia.

Ako v pondelok informoval PMÚ, správne konanie o posúdení koncentrácie v oblasti telekomunikácií začal 20. februára. Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť PMÚ svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám.

Ilustračná foto: Unsplash

PMÚ žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr, pokiaľ je to možné v lehote do jedného týždňa po zverejnení tohto oznámenia, aby sa PMÚ, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie,“ uviedla riaditeľka odboru komunikácie a protokolu PMÚ Lívia Cseresová.

650 000 domácností

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA patrí medzi najväčších poskytovateľov televíznych, širokopásmových a telefónnych služieb na Slovensku, s giga-ready sieťou dostupnou pre takmer 650 000 domácností vo viac než 80 mestách.

O2 Slovakia je vedúci operátor v mobilnom segmente s 2,37 miliónmi aktívnych SIM kariet a zároveň poskytuje pevné internetové služby a vlastnú televíznu platformu O2 TV.

Spojenie oboch spoločností by mohlo zvýšiť kvalitu konektivity, rozšíriť ponuku pre klientov a zároveň posilniť konkurenciu na trhu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
PS varuje pred vlastizradou: Stopka elektriny pre Ukrajinu by nás stála stámilióny, je to druhý…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac