Celý rok ako na dovolenke: Táto lokalita patrí medzi najlepšie na život v trópoch, ľudí láka slnko aj absencia daní

Ak hľadáte miesto, kde by ste vedeli žiť v tropickom prostredí, užívať si pomalé tempo života a všetko toto zažiť v ekonomicky priaznivých podmienkach, máme pre vás vynikajúci tip.

Hľadáme pre vás najlepšie tipy, kam sa presťahovať, ak hľadáte lacný život na mieste, ktoré je ako nekonečná dovolenka. Už sme vám dali tip na presun do Grécka, alebo priniesli rozhovor, ktorý vám prezradí viac o kúpe extrémne lacného domu v Taliansku.

Ale pokiaľ stále váhate, máme pre vás na výber ďalšiu lákavú lokalitu. Tentoraz zájdeme až za „veľkú mláku“ a presunieme sa na miesto, ktorým je oblasť Karibiku.

Dostupné nehnuteľnosti v tropickom prostredí

Oblasť Karibiku ukrýva mnoho skrytých klenotov a zaváži hlavne vaša preferencia. Ak chcete zoznam potenciálnych lokalít o čosi zúžiť, do zoznamu najlacnejších miest, kde budete mať nádherný život, sa zaradila Jamajka, Grenada, Portoriko, Curaçao, Dominikánska republika a Belize.

Najdostupnejšie ceny nehnuteľností sú na miestach ako Svätý Vincent, Grenadíny a Dominikánska republika, kde je priemerná cena od 946 do 1232 eur za meter štvorcový. My sme si rovno našli moderné štúdium za 94-tisíc v Dominikánskej republike, po ktorom by sme sa obzerali v prípade sťahovania.

Oproti Slovensku je to o viac ako polovicu menej – správa z prvého štvrťroka 2025 tvrdí, že priemerné ceny nehnuteľností u nás dosahujú cenu 2 700 eur na meter štvorcový. V Bratislave bola posledná priemerná cena za meter štvorcový dokonca 4 380 eur, pričom v najdrahších častiach hlavného mesta sa meter predáva aj za 8-tisíc eur. V Karibiku majú najvyššiu priemernú cenu lukratívne ostrovy ako Jamajka a Barbados, kde nájdete nehnuteľnosti od 1928 do 2680 eur za meter štvorcový.

Ďalším veľkým lákadlom je daňový režim na týchto ostrovoch – alebo skôr abscencia niektorých daní. V mnohých prípadoch sa totiž neplatí daň z kapitálových výnosov ani daň z dedičstva, a v niektorých krajinách dokonca ani daň z príjmu.

O život v Karibiku majú záujem hlavne občania USA

Ako informuje BBC, záujem o život v Karibiku stúpa v poslednom období hlavne v súvislosti so záujmom o občianstvo. Päť ostrovných štátov – Antigua a Barbuda, Dominika, Grenada, Svätý Krištof a Nevis a Svätá Lucia – ponúka občianstvo už pri investícii od 173-tisíc eur. Tieto programy zároveň umožňujú zachovať si pôvodné občianstvo. Pre Slovákov to nie je zásadná výhoda, keďže slovenský pas patrí medzi najsilnejšie na svete, no tieto schémy lákajú najmä takých občanov USA, ktorí chcú získať prístup do iných krajín – napríklad do krajín Európskej únie.

„Až 70 percent všetkých kupujúcich dnes hľadá práve občianstvo a väčšina z nich pochádza zo Spojených štátov,“ uviedla pre BBC majiteľka spoločnosti Luxury Locations, Nadia Dysonová, v súvislosti s ostrovom Antigua.

Ako uvádza portál Global Citizen Solutions, život v Karibiku má svoje výhody aj nevýhody. Na nepríjemnosti, ako sú vysoká vlhkosť, zvýšená kriminalita v niektorých oblastiach, nedostatok súkromia, hrozba hurikánov či drahá doprava, si však spomeniete len občas – väčšinou budete obklopení nádhernou prírodou, priateľskými miestnymi obyvateľmi a rozvinutými komunitami expatov. Čaká vás vysnívaný život v trópoch s pomalým tempom života, pestrou kultúrou a rozmanitosťou jazykov.

Ako portál uzatvára: „Či už ste rodina, ktorá sa sťahuje za novým začiatkom, dôchodca hľadajúci miesto, kde bude každý deň pripomínať dovolenku, digitálny nomád alebo profesionál, Karibik sa vo všeobecnosti považuje za fantastické miesto na život.“