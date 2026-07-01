Na Slovákov útočia rafinovaní podvodníci. Cez falošný štátny web kradnú osobné údaje aj peniaze

Slovenský internet zaplavila nová vlna internetových podvodov. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) dôrazne varuje pred nebezpečnou phishingovou kampaňou, v ktorej kybernetickí útočníci bezohľadne zneužívajú vizuálnu identitu dvoch kľúčových štátnych inštitúcií – portálu slovensko.sk a Ministerstva vnútra SR. Cez premyslené falošné webové stránky sa podvodníci snažia u dôverčivých občanov vyvolať pocit naliehavosti a pod zámienkou vymyslených pokút či poplatkov z nich lákajú citlivé osobné údaje a peniaze cez podozrivé platobné brány.
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) upozorňuje verejnosť na aktuálnu phishingovú kampaň, v rámci ktorej neznámi páchatelia zneužívajú meno a vizuálnu identitu Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk a Ministerstva vnútra (MV) SR. Prostredníctvom falošných webových stránok sa snažia vzbudiť dôveru občanov a vylákať od nich finančné prostriedky alebo citlivé osobné údaje. Informovala o tom NASES.
Napodobnili vzhľad oficiálnych portálov
Agentúra spresnila, že podvodná kampaň využíva webové stránky, ktoré napodobňujú vzhľad a prvky oficiálneho portálu slovensko.sk, ako aj MV SR. Návštevníci sú následne vyzývaní na úhradu údajných pokút alebo poplatkov prostredníctvom falošných platobných brán. Ide o podvodné konanie, ktoré nemá žiadnu súvislosť s NASES ani so službami poskytovanými prostredníctvom portálu slovensko.sk či MV SR.
Páchatelia zároveň vzhľad podvodných stránok priebežne upravujú a menia, aby pôsobili dôveryhodne a sťažili ich odhalenie. Z tohto dôvodu sa môžu jednotlivé verzie podvodných stránok líšiť a zverejnené ukážky nemusia zachytávať všetky ich aktuálne podoby. NASES preto bude verejnosť priebežne informovať o nových zisteniach a dostupné informácie podľa potreby aktualizovať.
NASES dôrazne upozorňuje, že všetky oficiálne elektronické služby štátu sú dostupné výhradne prostredníctvom dôveryhodných kanálov a občania by mali venovať zvýšenú pozornosť adrese webovej stránky, na ktorej sa nachádzajú.
Agentúra upozorňuje občanov, aby si chránili údaje
„Kybernetickí útočníci sa snažia zneužiť dôveru verejnosti voči elektronickým službám štátu. Občanom odporúčame, aby si vždy overili, či komunikujú s oficiálnou stránkou slovensko.sk, a aby nikdy nezadávali svoje osobné ani platobné údaje na podozrivých webových stránkach,“ upozornila Jana Molnarová, generálna riaditeľka NASES.
Agentúra zároveň odporúča občanom dôsledne si kontrolovať adresu navštívenej webovej stránky, nezadávať osobné, prihlasovacie ani platobné údaje na neoverených portáloch, nevykonávať platby prostredníctvom podozrivých platobných brán a v prípade pochybností si overiť informácie prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov.
Podvod s dopravnými pokutami
Nie je to pritom tak dávno, čo sme vás informovali aj o inom podvode, na ktorý si treba dať posledné týždne pozor. Polícia upozorňovala na podvodné SMS správy o dopravných pokutách, ktoré sa vo zvýšenej miere šíria naprieč Slovenskom. Podvodníci sa v nich vydávajú za dopravnú políciu a adresátov vyzývajú uhradiť údajnú pokutu za dopravný priestupok. Polícia zdôrazňuje, že pokuty prostredníctvom SMS správ nezasiela.
Podvodníci v SMS správach tvrdia, že priestupok bol zaznamenaný „inteligentným systémom monitorovania dopravy“ a vyžadujú jeho úhradu prostredníctvom priloženého internetového odkazu. Súčasťou správy býva aj časový limit na zaplatenie, najčastejšie do 48 hodín. Ním sa podľa polície snažia vyvolať stres a „prinútiť príjemcu konať bez dôkladného overenia informácií.“ TASR o tom informoval odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PZ).
„Medzi najčastejšie znaky podvodu patria neznáme alebo zahraničné telefónne číslo odosielateľa, podozrivý internetový odkaz, vytváranie časového tlaku a požiadavka na zadanie osobných alebo platobných údajov,“ priblížila polícia.
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