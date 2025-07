Slováci priznali, koľko chcú zarábať: Žena tvrdí, že majú 7-tisíc mesačne a je im málo. Táto suma má byť u nás základ

Odpovede okamžite zaplavili vlákno. Veľa Slovákov sa zhoduje na tom, že ideálny príjem pre ich domácnosť by mal byť v rozmedzí 3- až 5-tisíc eur mesačne. Objavujú sa však aj odvážnejšie predstavy – napríklad žena z Bratislavy, ktorá má dve deti a manžela, by chcela mať mesačný príjem až 6-tisíc eur.

Iní majú oveľa skromnejšie očakávania a odmietajú budovať vzdušné zámky. „S 2,5-tisíc v čistom by som mala pokoj v duši. Som sama a bezdetná,“ hovorí jedna z komentujúcich.

Chcú zvýšiť príjem o tisíc eur alebo zarábať 10-tisíc mesačne

Rodinka z okresu Detva si momentálne prinesie do domácnosti 2,7-tisíc eur v čistom. Matka jedného dieťaťa uviedla, že by chceli príjem zvýšiť o 1- až 2-tisíc eur. „To by sme rýchlejšie splatili hypotéku a mohli by sme ísť na viac dovoleniek – napríklad aj na dve ročne.“

Viacerí však tvrdia, že nejde len o peniaze, ale aj o pocit slobody. „Mne by stačilo toľko, čo zarobím teraz, ale nemusieť pracovať. Načo mi je 30-tisíc mesačne, keď som stále v robote? Radšej menej peňazí a viac času na cestovanie.“

Diskusiu rozvírili aj ľudia, ktorí priznali, že majú kombinované príjmy v domácnosti v astronomickej výške 7- až 8-tisíc eur mesačne – niektorí spomínali 10-tisíc, či dokonca 40-tisíc eur mesačne. Reakcie na seba nenechali dlho čakať. „Fíha,“ napísala jedna Slovenka.

„Ja mám plat len 1 330 brutto, v čistom niečo vyše tisícky. Mám vysokoškolské vzdelanie a menší príjem z prenájmu. Som sama, s hypotékou, a úprimne – sledujem cenovky a kupujem len akciové potraviny aj kozmetiku. Na luxusnej dovolenke som nikdy nebola a na väčšie výdavky – zuby alebo klíma – šetrím mesiace. Mne by stačilo 2-tisíc v čistom, ale obdivujem ľudí, ktorí dokážu zarobiť slušne, bez podvodov a kradnutia.“

Mamička zarobí 3,5-tisíc, 1,5-tisíc z toho ihneď odkladá

Zaujímavý príbeh má aj šikovná mamička – samoživiteľka z Bratislavy, ktorej bývalý partner neplatí výživné. „Mám príjem okolo 3-tisíc v čistom, niekedy 3,5-tisíc. Mesačne si odložím 1,5-tisíc, zvyšok ide na bežný život. Jasné, že by som rada zarábala viac, ale toto mi stačí.“

Slováci sa teda v priemere vidia na úrovni 3- až 5-tisíc eur mesačne na domácnosť, ale mnohí snívajú o príjme 10- až 20-tisíc. Stropom bol komentár, v ktorom Slovenka píše: „Pokojne by mi stačilo 21-tisíc mesačne.“

Často by im však stačilo aj menej – ak by mohli pracovať o polovicu menej alebo vôbec. Zhodujú sa však, že na slušný život na Slovensku bez neustáleho počítania centov je potrebný príjem minimálne 2-tisíc eur mesačne na domácnosť. Samozrejme, s počtom detí a s lokalitou rastú aj náklady.

Niektorí upozorňujú aj na dôležitosť finančnej gramotnosti. „Čo z toho, keď máš aj 10-tisíc mesačne, ak 9,5-tisíc minieš na réžiu,“ píše jeden komentár. Toto pravidlo ihneď potvrdila aj žena s údajným príjmom domácnosti 7-tisíc eur: „Niekedy si nedokážeme zaplatiť ani plienky.“

Diskusiu nakoniec odľahčil jeden Slovák: „Došľaka, baby, väčšina z vás je aká bohatá. Asi si tu začnem hľadať ‘sugar wife’.“