Čech jedol v ikonickej bratislavskej reštaurácii: Zaplatil takmer 70 eur, toto sa mu nepozdávalo

Reštaurácia UFO, týčiaca sa nad Bratislavou, neodmysliteľne patrí k hlavnému mestu. Český youtuber Pan Plešatý sa rozhodol, že si tu zarezervuje večeru. Nie všetko však šlo celkom podľa jeho predstáv. Ako to napokon skončilo?
Smola už na začiatku
Ak nemáte strach z výšok, bratislavské UFO je skvelým miestom, kde sa môžete dobre najesť. Vybral sa tam aj Pan Plešatý. Smola ho postretla ešte cestou do reštaurácie. Chcel sa tam totiž odviezť z hotela taxíkom, no natrafil na taxikárov, ktorí zrejme neboli miestni a nevedeli, kde ho vlastne majú vysadiť. Pri jednom z nich vyskočil z auta v centre Bratislavy, pretože šofér vraj očividne Bratislavu vôbec nepoznal.
Reštaurácia neohúrila Pana Plešatého ani rezervačným systémom, ktorý označil za hanbu. Vo svojom videu vysvetlil, že podnik žiada za rezerváciu vopred poplatok 15 eur. Dodáva, že mu prišiel mail s vysvetlením, že ak si objedná aspoň jedno hlavné jedlo, rezervačný poplatok mu vrátia a zároveň nebude musieť platiť vstup do veže.
Za veľmi zvláštne považoval youtuber informáciu, že ak príde na večeru viac ako 10 hostí, bude im naúčtovaný servisný poplatok vo výške 9 % z celkovej sumy účtu. Čakal by vraj, že budú radi, ak im príde väčšia partia ľudí a budú mať vyššie tržby.
Toto ho znechutilo
Najviac ho ale znechutilo, keď zistil, že si omylom rezervoval neskorší dátum, ako by potreboval (najesť sa tu môžete ale aj bez rezervácie). Zatelefonoval preto do reštaurácie, kde mu bolo povedané, že s tým nič nevedia urobiť a opätovne musí vytvoriť rezerváciu cez web.
Na webe ale zistil, že rezerváciu už nie je možné zmeniť ani zrušiť. Musel teda vytvoriť novú rezerváciu. Ešte sa ani nenapil vody a už zaplatil 30 eur. Zarazilo ho, že ani vstup do reštaurácie pod mostom nebol práve najestetickejší. Vraj to ale odpustí, keďže priestor sa práve rekonštruuje.
Ako to skončilo?
Výhľad z reštaurácie, kedy mal Bratislavu ako na dlani, sa Panovi Plešatému vskutku páčil. Vraj vyrážal dych. Napokon veľmi vychválil aj servis, ktorý bol maximálne profesionálny a ochotne mu do detailu popísal každý pokrm a pomohol vybrať to, čo by mu najviac chutilo.
Potešilo ho tiež zistenie, že mu do útraty zarátajú obe rezervácie. 30 eur mu teda z celkovej sumy na účte odrátajú, hoci pôvodne rátal s tým, že o 15 eur za jednu z rezervácií príde. S každým nápojom a jedlom nadšenie Pana Plešatého narastalo. Uznal, že večera na tomto mieste je skutočným zážitkom. Jediné, čo by zmenil, je systém rezervácie, ktorú by podľa neho malo byť možné zmeniť aj cez telefón a nielen na webe.
Odchádzal ale skvele najedený, pričom celková útrata predstavovala necelých 70 eur. Ako sme už spomínali, 30 eur mu odrátali za zmieňované zálohy. Na záver youtuber dodáva, že z reštaurácie naozaj odchádza ohromený, aj keď to vraj po prvotných nepríjemnostiach nečakal.
