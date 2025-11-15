Čech jedol v ikonickej bratislavskej reštaurácii: Zaplatil takmer 70 eur, toto sa mu nepozdávalo

Foto: Unsplash/ YouTube (Pan Plešatý)

Petra Sušaninová
Mali by ste odvahu najesť sa vo výšinách?

Reštaurácia UFO, týčiaca sa nad Bratislavou, neodmysliteľne patrí k hlavnému mestu. Český youtuber Pan Plešatý sa rozhodol, že si tu zarezervuje večeru. Nie všetko však šlo celkom podľa jeho predstáv. Ako to napokon skončilo?

Smola už na začiatku

Ak nemáte strach z výšok, bratislavské UFO je skvelým miestom, kde sa môžete dobre najesť. Vybral sa tam aj Pan Plešatý. Smola ho postretla ešte cestou do reštaurácie. Chcel sa tam totiž odviezť z hotela taxíkom, no natrafil na taxikárov, ktorí zrejme neboli miestni a nevedeli, kde ho vlastne majú vysadiť. Pri jednom z nich vyskočil z auta v centre Bratislavy, pretože šofér vraj očividne Bratislavu vôbec nepoznal.

Reštaurácia neohúrila Pana Plešatého ani rezervačným systémom, ktorý označil za hanbu. Vo svojom videu vysvetlil, že podnik žiada za rezerváciu vopred poplatok 15 eur. Dodáva, že mu prišiel mail s vysvetlením, že ak si objedná aspoň jedno hlavné jedlo, rezervačný poplatok mu vrátia a zároveň nebude musieť platiť vstup do veže.

Za veľmi zvláštne považoval youtuber informáciu, že ak príde na večeru viac ako 10 hostí, bude im naúčtovaný servisný poplatok vo výške 9 % z celkovej sumy účtu. Čakal by vraj, že budú radi, ak im príde väčšia partia ľudí a budú mať vyššie tržby.

Toto ho znechutilo

Najviac ho ale znechutilo, keď zistil, že si omylom rezervoval neskorší dátum, ako by potreboval (najesť sa tu môžete ale aj bez rezervácie). Zatelefonoval preto do reštaurácie, kde mu bolo povedané, že s tým nič nevedia urobiť a opätovne musí vytvoriť rezerváciu cez web.

Na webe ale zistil, že rezerváciu už nie je možné zmeniť ani zrušiť. Musel teda vytvoriť novú rezerváciu. Ešte sa ani nenapil vody a už zaplatil 30 eur. Zarazilo ho, že ani vstup do reštaurácie pod mostom nebol práve najestetickejší. Vraj to ale odpustí, keďže priestor sa práve rekonštruuje.

Foto: Jay Liu, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Ako to skončilo?

Výhľad z reštaurácie, kedy mal Bratislavu ako na dlani, sa Panovi Plešatému vskutku páčil. Vraj vyrážal dych. Napokon veľmi vychválil aj servis, ktorý bol maximálne profesionálny a ochotne mu do detailu popísal každý pokrm a pomohol vybrať to, čo by mu najviac chutilo.

Potešilo ho tiež zistenie, že mu do útraty zarátajú obe rezervácie. 30 eur mu teda z celkovej sumy na účte odrátajú, hoci pôvodne rátal s tým, že o 15 eur za jednu z rezervácií príde. S každým nápojom a jedlom nadšenie Pana Plešatého narastalo. Uznal, že večera na tomto mieste je skutočným zážitkom. Jediné, čo by zmenil, je systém rezervácie, ktorú by podľa neho malo byť možné zmeniť aj cez telefón a nielen na webe.

Odchádzal ale skvele najedený, pričom celková útrata predstavovala necelých 70 eur. Ako sme už spomínali, 30 eur mu odrátali za zmieňované zálohy. Na záver youtuber dodáva, že z reštaurácie naozaj odchádza ohromený, aj keď to vraj po prvotných nepríjemnostiach nečakal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nikdy nebol taký šokovaný: Brit navštívil slovenské mesto. Je to vraj skrytý klenot, ktorý by…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobodeNajväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac