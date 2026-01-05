Čech za 969 eur nocoval na Lomnickom štíte: Mohol stráviť až 20 hodín na mieste, kam sa mnohí Slováci nedostanú

Foto: YouTube/Pan Plešatý

Petra Sušaninová
Ako sa českému youtuberovi pozdávalo ubytovanie na Lomnickom štíte?

Ubytovanie, strava a lanovka síce nie sú zadarmo, dokonca môžu stáť nemalé peniaze, zážitky sú však na nezaplatenie. Svoje o tom vie aj youtuber Pan Plešatý. Opäť zavítal na Slovensko, tentoraz na Lomnický štít.

Je to drahé, no stojí to za to

Tatranské dobrodružstvo Pana Plešatého začína na parkovisku, kde so smiechom, v ktorom počuť obavy, vysvetľuje, že v rámci ubytovania na Lomnickom štíte nebude mať k dispozícii sprchu. Do batožiny si preto so sebou zabalil nielen dve čiapky, čelovú lampu, teplý kabát a kvalitné topánky, ale aj sprchu v spreji. Cenu ubytovania prezradil hneď v úvode, vyšlo ho na 969 eur (táto cena je bežne platná pre dve osoby).

Youtuber hodnotí, že cesta lanovkou, ako aj ubytovanie, sú skutočne veľmi drahé. No taký krásny výhľad a izbu s obsluhou a so šampanským predsa človek nemá každý deň. Nahor sa viezol v niekoľkých lanovkách, pričom z každej z nich sa naskytali nádherné výhľady. Na jednej z medzizastávok dostal pohostenie v podobe korbáčikov, klobásky a pečiva s bryndzovou nátierkou, na ktoré nešetril slovami chvály. Na Lomnickom štíte ho ale čakala štvorchodová romantická večera pri sviečkach. Nechýbajú krevety, tatarák či grilovaný losos.

Najkrajšie výhľady

Počas výstupu na Lomnický štít kabínu lanovky obklopila hustá hmla, kabína však vystúpila až nad ňu a Pana Plešatého privítala jasná modrá obloha. V rámci ubytovania majú hostia možnosť zvoliť si medzi izbou comfort a classic, youtuberovi pripadla tá druhá alternatíva. Na privítanie dostal v kaviarni ubytovne hruškovicu. Už pri prvých pohľadoch na hory sa Pan Plešatý zamyslel nad tým, či vôbec bol niekedy na mieste s krajším výhľadom.

Pri rozhovore s horským sprievodcom sa dozvedel, že každoročne hlásia z Tatier desiatky obetí. Bez horského sprievodcu je totiž zákaz ísť pešo až na Lomnický štít, ľudia ho ale neraz ignorujú. Čo sa bežných návštevníkov týka, po 50 minútach musia Lomnický štít opustiť. Avšak hostia, ktorí tu nocujú, ostávajú približne 20 hodín. K dispozícii majú dokonca do polnoci aj vlastnú obsluhu.

Foto: Kristo, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Lepšia reklama, než akú robí slovenské ministerstvo, tvrdí divák

Z izby sa môžu návštevníci kochať výhľadom aj ďalekohľadom. Dychberúci pohľad z okna sa vraj naskytá nielen počas dňa, ale aj v noci. Takú krásnu oblohu plnú hviezd vraj len tak neuvidíte. Čo sa servisu týka, Pan Plešatý bol vskutku nadšený. Izba je podľa neho útulná, aj napriek tomu, že v nej nie je samostatná toaleta a kúpeľňa, nie je jej inak čo vytknúť.

Čerešničkou na torte bol výhľad z terasy, ktorý si v skorých ranných hodinách mohol vychutnať celkom sám, bez iných hostí či turistov. Samozrejme, komentáre na seba nenechali dlho čakať. Jeden z divákov píše, že Pan Plešatý robí Slovensku lepšiu reklamu ako naše ministerstvo cestovného ruchu a mnoho ľudí s ním súhlasilo.

