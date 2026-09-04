Čech navštívil Chorvátsko: Nepríjemne ho prekvapili ceny, magnetky za 4 eurá a mojito stálo 10 eur

Youtuber Pan Plešatý v Chorvátsku

Foto: YouTube/ Pan Plešatý

Petra Sušaninová
Chorvátsko
Ceny v Chorvátsku opäť vyvolávajú otázky.

Ísť na dovolenku nie je lacná záležitosť. A hoci Chorvátsko kedysi mohlo byť považované za lacnú destináciu, dnes už to tak nie je. Český youtuber Pan Plešatý sa vybral na otočku do Zadaru. Pýta sa, či sú tie ceny nejaký vtip.

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Letenky a ubytovanie za stovky eur

Pan Plešatý je známy tým, že ľuďom ukazuje pekné, ale aj menej pekné ubytovania, reštaurácie či miesta, ktoré sa oplatí navštíviť. V jednom zo svojich videí prišiel na bratislavské letisko a náhodne si vybral destináciu, kam sa vyberie. Voľba padla na Chorvátsko, konkrétne na Zadar.

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Kúpil letenku za 126 eur a vyrazil. Ohodnotil, že za hodinový let to nie je práve najlacnejšie. Pan Plešatý však letel v auguste uprostred sezóny a na poslednú chvíľu. V septembri by ho letenka vyšla na menej ako 20 eur. Za letenku späť z Chorvátska do Bratislavy by zas dal 17 eur. Tentoraz však musel zaplatiť 162 eur.

Šialená suma za taxík

Keďže prišiel do Zadaru uprostred noci, nájsť ubytovanie nebola hračka. Bolo nutné, aby ubytovanie malo nonstop recepciu. Ihneď ale bolo jasné, že ceny nebudú práve najnižšie. Za 53 eur našiel napríklad ubytovanie v hosteli. To ale neprichádzalo do úvahy.

Ubytoval sa tak v hoteli s 9,2 hviezdičkami z 10 na Bookingu za 234 eur na noc. V cene boli aj raňajky, no výber nebol bohvieaký. Pan Plešatý sa však uskromnil a ochutnal len chlieb s olivovým olejom. Ďalší problém nastal pri odvoze taxíkom k vybranému ubytovaniu.

Ako sme vás informovali, aj samotní domáci upozorňujú na to, že taxikári v Chorvátsku si vedia vypýtať šialené sumy a je nutná opatrnosť. Jazda mala youtubera vyjsť na 25 až 30 eur. Taxikár si napokon vypýtal 27 eur, no keď chcel youtuber účtenku, dozvedel sa, že mal oznámiť vopred, že ju bude chcieť a jazda by stála 35 eur.

Zadar v Chorvátsku
Ilustračná foto: Pexels

Lacné maslo

Ako na každej zo svojich ciest, Pan Plešatý si nezabudol pozrieť ani miestne zaujímavosti a ceny v reštauráciách. Jeho kroky zamierili okrem iného aj na miestnu tržnicu, ktorá ho ale sklamala. Očakával totiž, že to bude niečo ako jedna z najznámejších barcelonských tržníc, kde sa miešajú chute a vône a človek sa tam aj naje. Toto bol ale tradičný trh s ovocím a zeleninou, pričom nechýbali suveníry.

V obchode s potravinami ho prekvapila cena masla. Stálo len 1,19 eura za 250 gramov. V uliciach Zadaru si zas pozrel zmrzlinárne a reštaurácie. Zmrzlina stála 2 až 3 eurá. V náhodnom podniku vyšiel hamburger na 10,40 eura. Inde zas našiel podnik, kde sa ľudia môžu osviežiť mojitom za viac ako 10 eur.

Zadar v Chorvátsku
Ilustračná foto: Unsplash

Drahšie ako v Monaku

Na viacerých miestach ale ceny chýbali. Hoci hostí lákajú ponuky s fotkami, nedozviete sa, čo si za koľko môžete objednať. Vidíte, že za niečo navyše k pokrmu si priplatíte 2 eurá, no cena samotného pokrmu chýba. Prekvapili ho aj ceny magnetiek. Stáli 4 eurá, pričom podľa Pana Plešatého toľko nestoja ani v Monaku.

Dodáva, že miesto je to síce krásne, no nerozumie, čo je na ňom natoľko výnimočné, že si môže dovoliť také ceny. Pizza v bistre v Zadare stojí podľa youtubera viac ako originálna pizza priamo v Taliansku.

Svoj výlet do Chorvátska ukončil Pan Plešatý v salóniku na letisku, ktorý má mimoriadne smutné hodnotenia, a to len 2,4 hviezdičky z 5. Chcel na vlastné oči vidieť, či to môže byť naozaj také zlé. Ukázalo sa, že je to len miniatúrna miestnosť s niekoľkými stoličkami a automatom, v ktorom si môžete kúpiť niečo na pitie. Na jedenie bolo k dispozícii len zopár pochybných sendvičov. Za to, že môže človek v salóniku pobudnúť, musí zaplatiť 30 eur.

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