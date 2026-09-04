Je tu posledná šanca na kúpanie, týmto kúpaliskám sa ale vyhnite. Zverejnili miesta so zlou kvalitou vody

Letná sezóna je už na konci, no Slovensko čakajú v najbližších dňoch posledné horúčavy a mnohých to preto stále ťahá na kúpaliská, či už prírodné, alebo umelé. Treba si však dať veľký pozor na to, aké kúpaliská navštevujeme a aká je tam kvalita vody. Úrad verejného zdravotníctva SR preto celé leto monitoruje vodné plochy na našom území a my o tom budeme pravidelne informovať.
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Povolenie na prevádzku malo k štvrtku (3. 9.) 83 sezónnych umelých kúpalísk a 272 bazénov na Slovensku. V prevádzke bolo aj päť prírodných kúpalísk, viaceré ďalšie iné vodné vodné plochy mali vyhovujúcu kvalitu vody. TASR o tom informovali z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Viacero nevhodných lokalít
„V 36. týždni regionálne úrady verejného zdravotníctva na prevádzkovaných kúpaliskách vykonávali rutinný štátny zdravotný dozor a pokračovali aj v obvyklom monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa. V dôsledku blížiaceho sa konca kúpacej sezóny niektoré kúpaliská a bazény počas 36. týždňa prevádzku pre kúpaciu sezónu 2026 ukončili,“ priblížili.
Kontrolóri zaznamenali prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov v rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín Stráže, na štrkovisku Čaňa, Vinianskom jazere, Jazere Malé Leváre, vodnej nádrži Duchonka a plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach.
„Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie – kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa,“ upozornili. Kúpanie neodporúčajú ani vo Vodnej nádrži Stará Myjava, zistili tam cerkárie, ktoré sú známe ako pôvodcovia cerkáriovej dermatitídy.
Na základe ostatných odberov z 35. kalendárneho týždňa preukázali tiež nedodržanie mikrobiologickej alebo biologickej kvality vody na kúpanie vo vonkajšom neplaveckom bazéne na kúpalisku Wellness centrum Patince.
Možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom, platí z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie pre Štrkoviskové jazero Kava, Plavecký Štvrtok, Kunovskú priehradu Sobotište, Ružín – okres Gelnica a Ružín – Košice okolie.
Regionálne úrady na viacerých vodných plochách zistili tiež zníženú priehľadnosť vody, tento ukazovateľ však nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody. „Horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa,“ ozrejmili.
Kontrolujú to aj prevádzkovatelia
Kvalitu vody na kúpaliskách pravidelne kontrolujú aj ich prevádzkovatelia. Výsledky kontrol sú povinní predkladať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. V prípade nedostatkov v kvalite sú okrem toho povinní bezodkladne situáciu oznámiť RÚVZ, a to vrátane opatrení vykonaných na zlepšenie kvality vody na kúpanie. Frekvencia kontroly kvality vody v bazénoch je pre jednotlivé ukazovatele rôzna.
Prírodné vodné plochy, ktoré nemajú prevádzkovateľa a majú tzv. neorganizovanú rekreáciu, sledujú RÚVZ v časových odstupoch podľa ich dôležitosti pre rekreáciu. Ak ide o lokality s vyššou návštevnosťou, kontroly sú vykonávané pravidelne každé dva týždne. Ak ide len o príležitostne využívané vodné plochy, kontroly sú vykonávané orientačne.
Kúpaliská, ktoré majú povolenú prevádzku, vykazovali na základe výsledkov štandardných kontrol v jednotlivých bazénoch vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. Na niektorých kúpaliskách zatiaľ podľa ÚVZ nie sú v prevádzke všetky bazény, mnohé z nich sa budú otvárať iba postupne, predovšetkým podľa počasia a záujmu verejnosti. „Na mnohých sezónnych kúpaliskách v týchto dňoch stále ešte prebiehajú prípravné práce. Príslušné RÚVZ vykonávajú priebežne obhliadky pripravenosti kúpalísk a ukladajú podmienky pre začatie prevádzky,“ doplnil úrad.
ÚVZ SR pripravil pre verejnosť interaktívne mapy s informáciami o kvalite vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách, ktoré sú dostupné na jeho webe.
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