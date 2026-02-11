Čas máte už len do konca týždňa: Sociálna poisťovňa vám zašle prognózu penzie, nahláste spôsob doručenia

Nielen súčasní penzisti majú voči Sociálnej poisťovni povinnosti, čo sa týka ich dôchodkov, ale tentoraz sa situácia týka tých budúcich. Už čoskoro sa totiž ľudia dozvedia, koľko by potenciálne v budúcnosti mohli dostávať a to rovno vo viacerých scenároch – v tom najlepšom aj v tom najhoršom.
Dôchodková prognóza je komplexný dokument, ktorým bude Sociálna poisťovňa od roku 2026 informovať poistencov o ich predpokladaných dôchodkových nárokoch z dôchodkového poistenia (I. pilier) a starobného dôchodkového sporenia (II. pilier). Ako však poisťovňa upozorňuje, najprv si poistenci musia zvoliť spôsob, ako sa k nim tento dokument dostane.
Ostáva už len pár dní
Spôsob doručovania svojej dôchodkovej prognózy si poistenci môžu zvoliťdo 15. februára 2026. Ostáva im tak na to len pár dní, resp. majú čas do konca pracovného týždňa.
Dôchodková prognóza bude po prvýkrát zasielaná v máji 2026 a poistenci sa môžu rozhodnúť, že ju dostanú výlučne elektronicky – bez potreby preberať listinnú zásielku na pošte. Poistenci majú možnosť vybrať si doručovanie dôchodkovej prognózy len do Elektronického účtu poistenca (EUP) alebo na nimi nahlásenú e-mailovú adresu. Voľbu môžu urobiť jednoducho:
- priamo v Elektronickom účte poistenca,
- osobne v pobočke Sociálnej poisťovne,
- telefonicky prostredníctvom Informačno-poradenského centra.
Ak si poistenec zvolí možnosť doručovania výlučne do EUP, prognóza bude vždy dostupná online v jeho účte a Sociálna poisťovňa mu ju už nebude zasielať poštou, e-mailom ani do elektronickej schránky. V takomto prípade však musí do 15. februára stihnúť o túto možnosť požiadať.
Čo bude prognóza obsahovať
V dôchodkovej prognóze sa poistenec dozvie najmä:
- koľko rokov dôchodkového poistenia získal k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
- aký bude jeho predpokladaný dôchodkový vek,
- aká je jeho aktuálna hodnota priemerného osobného mzdového bodu,
- aký bude jeho predpokladaný starobný dôchodok z I. a II. piliera (ak je sporiteľ), a to v troch scenároch – v základnom, v optimistickom a v pesimistickom scenári,
- aký bude jeho predpokladaný predčasný starobný dôchodok z I. a II. piliera (ak je sporiteľ) – táto informácia sa bude týkať len určitej skupiny poistencov.
Od roku 2028 bude dôchodková prognóza doplnená o informácie o predpokladaných dôchodkových nárokoch z doplnkového dôchodkového sporenia (III. pilier) a z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, ak bude poistenec zúčastnený na niektorej z týchto foriem sporenia.
