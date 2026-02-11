Čas máte už len do konca týždňa: Sociálna poisťovňa vám zašle prognózu penzie, nahláste spôsob doručenia

Foto: TASR/Radovan Stoklasa / Pexels

Dana Kleinová
Dôchodky
Doručovanie dôchodkovej prognózy výlučne do Elektronického účtu poistenca alebo na svoj mail si môžete v EUP nahlásiť do 15. februára 2026.

Nielen súčasní penzisti majú voči Sociálnej poisťovni povinnosti, čo sa týka ich dôchodkov, ale tentoraz sa situácia týka tých budúcich. Už čoskoro sa totiž ľudia dozvedia, koľko by potenciálne v budúcnosti mohli dostávať a to rovno vo viacerých scenároch – v tom najlepšom aj v tom najhoršom.

Dôchodková prognóza je komplexný dokument, ktorým bude Sociálna poisťovňa od roku 2026 informovať poistencov o ich predpokladaných dôchodkových nárokoch z dôchodkového poistenia (I. pilier) a starobného dôchodkového sporenia (II. pilier). Ako však poisťovňa upozorňuje, najprv si poistenci musia zvoliť spôsob, ako sa k nim tento dokument dostane.

Viac z témy Dôchodky:
1.
Vyššie dôchodky za výchovu detí v praxi: Vieme, kto si prilepší ako prvý a kto bude čakať najdlhšie
2.
Bieda slovenských penzistov: Veľké porovnanie dôchodkov v Európe odhalilo, že horšie sa majú len v Bosne
3.
Pozor na krátenie penzií: Štát seniorom nečakane siahne na peniaze. Stačí, ak máte nárok na tieto dve dávky
Zobraziť všetky články (200)

Ostáva už len pár dní

Spôsob doručovania svojej dôchodkovej prognózy si poistenci môžu zvoliťdo 15. februára 2026. Ostáva im tak na to len pár dní, resp. majú čas do konca pracovného týždňa.

Dôchodková prognóza bude po prvýkrát zasielaná v máji 2026 a poistenci sa môžu rozhodnúť, že ju dostanú výlučne elektronicky – bez potreby preberať listinnú zásielku na pošte. Poistenci majú možnosť vybrať si doručovanie dôchodkovej prognózy len do Elektronického účtu poistenca (EUP) alebo na nimi nahlásenú e-mailovú adresu. Voľbu môžu urobiť jednoducho:

  • priamo v Elektronickom účte poistenca,
  • osobne v pobočke Sociálnej poisťovne,
  • telefonicky prostredníctvom Informačno-poradenského centra.

Ak si poistenec zvolí možnosť doručovania výlučne do EUP, prognóza bude vždy dostupná online v jeho účte a Sociálna poisťovňa mu ju už nebude zasielať poštou, e-mailom ani do elektronickej schránky. V takomto prípade však musí do 15. februára stihnúť o túto možnosť požiadať.

Čo bude prognóza obsahovať

V dôchodkovej prognóze sa poistenec dozvie najmä:

  • koľko rokov dôchodkového poistenia získal k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
  • aký bude jeho predpokladaný dôchodkový vek,
  • aká je jeho aktuálna hodnota priemerného osobného mzdového bodu,
  • aký bude jeho predpokladaný starobný dôchodok z I. a II. piliera (ak je sporiteľ), a to v troch scenároch – v základnom, v optimistickom a v pesimistickom scenári,
  • aký bude jeho predpokladaný predčasný starobný dôchodok z I. a II. piliera (ak je sporiteľ) – táto informácia sa bude týkať len určitej skupiny poistencov.

Od roku 2028 bude dôchodková prognóza doplnená o informácie o predpokladaných dôchodkových nárokoch z doplnkového dôchodkového sporenia (III. pilier) a z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, ak bude poistenec zúčastnený na niektorej z týchto foriem sporenia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Verila, že deti mať nebude. Speváčka Katarzia dnes priznáva zmenu aj veľký životný krok

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac