Verila, že deti mať nebude. Speváčka Katarzia dnes priznáva zmenu aj veľký životný krok

Foto: Instagram (katarzia)

Frederika Lyžičiar
Prehodnotila svoj postoj k materstvu.

Rozhodnutia o materstve dnes čoraz častejšie sprevádza aj medicína, ktorá ženám ponúka nové možnosti, ako narábať s časom.

Na Instagrame napísala dlhší príspevok speváčka Katarzia, v ktorom sa priznala, že si dala zmraziť vajíčka. V príspevku úprimne opisuje vlastnú cestu od dlhodobého odmietania materstva až po moment, keď si uvedomila, že raz by deti predsa len chcela mať, a zároveň pomenúva úzkosť z biologického času aj úľavu, ktorú jej prinieslo rozhodnutie podstúpiť takzvaný social freezing (pozn. redak.: preventívne zmrazenie vajíčok z nemedicínskych, najčastejšie sociálnych dôvodov).

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarzia (@katarzia)

Keď sa názor zmení

„Ahojte baby, chcem vám povedať niečo, čo považujem za dôležité. Dala som si zamraziť vajíčka! Každá máme iné príbehy v rôznych časových obdobiach. Ja som nechcela mať deti, ale budem mať 37 rokov a za posledný rok som otočila o 180 stupňov v mojom srdci a zmenila som názor. Ak by som o tom počula skôr, že sa vôbec dá mraziť, urobím to v tridsiatke a aj predtým!“ priznala speváčka na začiatku svojho príspevku a otvorene pomenovala zmenu vlastného postoja k materstvu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarzia (@katarzia)


Zároveň zdôraznila, že zmena názoru nie je pravidlom ani povinnosťou. „To neznamená, že ak nechcete deti, že to nebude platiť navždy, svoj pocit meniť nasilu nemusíte, ale v mojom živote sa mi to takto stalo: proste som si uvedomila, že raz deti mať chcem,“ uviedla a dodala, že každá životná cesta môže vyzerať inak.

Tlak času a úľava z rozhodnutia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac