Verila, že deti mať nebude. Speváčka Katarzia dnes priznáva zmenu aj veľký životný krok

Rozhodnutia o materstve dnes čoraz častejšie sprevádza aj medicína, ktorá ženám ponúka nové možnosti, ako narábať s časom.
Na Instagrame napísala dlhší príspevok speváčka Katarzia, v ktorom sa priznala, že si dala zmraziť vajíčka. V príspevku úprimne opisuje vlastnú cestu od dlhodobého odmietania materstva až po moment, keď si uvedomila, že raz by deti predsa len chcela mať, a zároveň pomenúva úzkosť z biologického času aj úľavu, ktorú jej prinieslo rozhodnutie podstúpiť takzvaný social freezing (pozn. redak.: preventívne zmrazenie vajíčok z nemedicínskych, najčastejšie sociálnych dôvodov).
Keď sa názor zmení
„Ahojte baby, chcem vám povedať niečo, čo považujem za dôležité. Dala som si zamraziť vajíčka! Každá máme iné príbehy v rôznych časových obdobiach. Ja som nechcela mať deti, ale budem mať 37 rokov a za posledný rok som otočila o 180 stupňov v mojom srdci a zmenila som názor. Ak by som o tom počula skôr, že sa vôbec dá mraziť, urobím to v tridsiatke a aj predtým!“ priznala speváčka na začiatku svojho príspevku a otvorene pomenovala zmenu vlastného postoja k materstvu.
Zároveň zdôraznila, že zmena názoru nie je pravidlom ani povinnosťou. „To neznamená, že ak nechcete deti, že to nebude platiť navždy, svoj pocit meniť nasilu nemusíte, ale v mojom živote sa mi to takto stalo: proste som si uvedomila, že raz deti mať chcem,“ uviedla a dodala, že každá životná cesta môže vyzerať inak.
