Čaká nás nezabudnuteľná noc: Slovensko dnes uvidí krvavý Mesiac počas úplného zatmenia. Vieme kde a kedy ho pozorovať

Dnešný večer bude patriť oblohe. Slovensko čaká mimoriadna nebeská udalosť, úplné zatmenie Mesiaca, ktoré odborníci označujú za najväčšiu astronomickú atrakciu tohto roka. Tento úkaz môžu pozorovať aj bežní ľudia voľným okom, stačí mať trpezlivosť a dúfať, že nám ho nepokazí oblačnosť.
Podľa informácií portálu iMeteo bude zatmenie Mesiaca viditeľné nielen zo Slovenska, ale aj z veľkej časti Európy. Najlepšie podmienky sa očakávajú v Ázii a nad Tichým oceánom, no aj na našom území sa môžeme tešiť na nezabudnuteľné divadlo.
Prečo Mesiac sčervená
Zatmenie Mesiaca nastáva vtedy, keď sa celý dostane do tieňa Zeme. Tento jav je možný iba počas splnu, keď sú Slnko, Zem a Mesiac v jednej priamke. Výsledkom je to, že náš prirodzený satelit získa nezameniteľný odtieň červenej.
Môže za to zemská atmosféra, ktorá prepustí iba červené a oranžové lúče slnečného svetla. Preto sa hovorí aj o krvavom Mesiaci. Dnešný večer si tak môžete vychutnať jedno z najúchvatnejších predstavení, aké príroda ponúka, a to úplne bez ďalekohľadu.
Kedy zatmenie uvidíme
Viditeľnosť úkazu bude závisieť od toho, kde na Slovensku sa nachádzate. Platí jednoduché pravidlo: čím východnejšie, tým lepšie. Aj preto sa množstvo nadšencov a fotografov chystá práve do Košického kraja.
- 19:15 nad obzorom sa objaví jemne začervenaný Mesiac
- 19:31 začne úplné zatmenie, Mesiac sa celý ponorí do tieňa Zeme
- 20:12 vrchol zatmenia, keď bude Mesiac najtmavší a sýto červený
- 20:53 končí úplná fáza, tieň začína slabnúť
- 21:57 končí čiastočné zatmenie
- 22:55 Mesiac je opäť plne osvetlený
Počasie rozhodne o všetkom
Aby ste si tento úkaz mohli vychutnať naplno, budete potrebovať jasnú oblohu. Meteorológovia upozorňujú, že práve tu môže nastať problém. Najlepšie podmienky ponúkne východ Slovenska, kde by sa malo zatiahnuť najmenej.
Naopak, západ a časť stredného Slovenska môže zastihnúť viac oblakov, ktoré výhľad skomplikujú. Ak teda plánujete tento nezabudnuteľný večer premeniť na zážitok, východné Slovensko je istota.
