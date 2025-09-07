Vodiči, z predpovede cien benzínu a nafty na jeseň padnete na zadok: Takto to pocítia vaše peňaženky

Ilustračné foto: Unsplash

Zuzana Veslíková
SITA
Jeseň bude pre motoristov priaznivá.

Jeseň by mala byť pre slovenských motoristov priaznivá. Analytici na základe aktuálneho vývoja na ropnom trhu nepredpokladajú výrazne zdražovanie na slovenských čerpacích staniciach. Ako uviedol pre SITA analytik 365. bank Tomáš Boháček, napriek minulotýždňovému rastu cien pohonných hmôt na našich pumpách je priestor pre rast cien palív obmedzený a čoskoro sa dočkáme opätovného poklesu cien. „Výhľad na jeseň ostáva pre motoristov nateraz cenovo priaznivý,“ dodal Boháček.

Ako dodal pre SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, vzhľadom na ostatný reverz rastu cien ropy z druhej polovice augusta, dá sa predpokladať, že mierne zdražovanie palív na našich čerpacích staniciach by sa malo zastaviť a zvrátiť. Predpokladá, že ceny benzínu by sa mali opätovne približovať k méte 1 euro a 50 centov, hoci ostanú v najbližšom čase nad touto métou, a cena nafty by sa mala ponoriť hlbšie pod 1 euro a 45 centov.

„V medziročnom porovnaní tankujeme benzín lacnejší o približne dva centy a naftu o približne jeden cent. V porovnaní s priemerom EÚ je na Slovensku benzín lacnejší o asi 10 centov a nafta približne o osem centov,“ dodal Pánis.

Ilustračná foto: TASR – František Iván

Podobný scenár aj u našich susedov

Určitý priestor pre zlacňovanie cien pohonných hmôt by malo nastať podľa Pánisa aj v okolitých krajinách regiónu. Najlacnejší benzín z regiónu možno natankovať aktuálne v Poľsku, kde sa po prepočte na eurá jeho cena pohybuje mierne nad 1 eurom a 36 centami. Pod métou 1 euro a 40 centov možno v priemere kúpiť benzín aj v Českej republike.

„Naďalej predpokladáme, že ceny benzínu v Českej republike ostanú po prepočte na eurá v okolí 1 eura a 40 centov, pričom okolo tejto méty by sa mali pohybovať aj v Poľsku,“ doplnil Pánis.

