Bývalý princ Andrew je stále v poradí dedičov britského trónu: Briti chcú radikálne riešenie

Foto: US Department of Justice

Michaela Olexová
TASR
Jeffrey Epstein
Britská vláda by podľa zdrojov agentúry AFP mohla zvážiť zavedenie príslušnej legislatívy, len čo bude ukončené vyšetrovanie bývalého princa.

Britská vláda zváži prijatie nového zákona, ktorý by vylúčil brata kráľa Karola III. a bývalého britského princa Andrewa Mountbattena-Windsora z poradia následníkov trónu, uviedla v piatok agentúra Reuters. Mountbattena-Windsora polícia vyšetruje pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci v súvislosti s jeho väzbami na sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Informuje o tom TASR.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa nástupníctva by si vyžadovali konzultáciu a dohodu s ostatnými členmi britského Spoločenstva národov (Commonwealth).

Viac z témy Jeffrey Epstein:
1.
U Fica a Šutaja Eštoka nenašiel pochopenie: Danko chce, aby Epsteinove spisy riešil špeciálny tím
2.
Nové informácie o zatknutí Andrewa: Z polície odišiel vystrašený, vyšetrujú ho pre závažný čin
3.
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Zobraziť všetky články (72)

Je ôsmym v poradí dedičov britského trónu

Mountbattena-Windsora už predtým zbavili šľachtických a vojenských titulov, naďalej však zostáva ôsmym v poradí dedičov britského trónu – po princeznej Lilibet, dcére svojho synovca, princa Harryho.

Britská vláda by podľa zdrojov agentúry AFP mohla zvážiť zavedenie príslušnej legislatívy, len čo bude ukončené vyšetrovanie bývalého princa. Niektorí poslanci už naznačili, že by takýto návrh podporili, napísal web stanice BBC.

Foto: TASR/AP

Mountbattena-Windsora zadržali vo štvrtok – v deň jeho 66. narodenín – v nehnuteľnosti na panstve Sandringham v Norfolku. Polícia ho prepustila po približne 12 hodinách s tým, že vyšetrovaný bude na slobode. V piatok potom polícia vykonala ďalšie prehliadky, pokračovať by v nich mala aj cez víkend.

Meno brata súčasného britského monarchu sa opakovane objavilo v spisoch o Epsteinovi. Podľa najnovších zistení Mountbatten-Windsor údajne posielal tomuto finančníkovi potenciálne dôverné informácie medzi rokmi 2001 a 2011, keď zastával funkciu osobitného predstaviteľa Spojeného kráľovstva pre obchod a investície. Mountbatten-Windsor obvinenia v súvislosti s Epsteinom opakovane popiera.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mimoriadna udalosť: Britská polícia zatkla exprinca Andrewa

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac