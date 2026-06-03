Nezabudnite si dáždnik: Na väčšine Slovenska sa rozprší, popoludní sa počasie ešte zhorší

Počasie na Slovensku sa dnes výrazne zmení. K našim hraniciam dorazí studený front, ktorý už od ranných hodín začne ovplyvňovať situáciu nad celou krajinou. Prinesie predovšetkým dážď, no niektoré oblasti môžu popoludní zasiahnuť aj búrky.
Podľa portálu iMeteo ide o rozsiahly frontálny systém, ktorý postupoval západnou Európou. Prinášal intenzívne búrky od Britských ostrovov cez Francúzsko, krajiny Beneluxu, Švajčiarsko a Nemecko až po Rakúsko. Výrazné prejavy počasia zaznamenali aj v Taliansku a na chorvátskom pobreží, kde búrky miestami spôsobili materiálne škody.
Mimoriadne búrlivý priebeh potvrdzujú aj údaje o bleskovej aktivite. Počas jediného dňa zaznamenali meteorologické systémy v Európe takmer 180-tisíc bleskov. Teraz sa tento front posúva ďalej na východ a už počas dneška ovplyvní aj počasie na Slovensku.
Ráno začne pršať na západe, do poludnia na väčšine územia
Prvé zrážky sa môžu objaviť už v ranných hodinách na západnom Slovensku. Spočiatku pôjde najmä o prehánky, no situácia sa bude rýchlo meniť. Približne po 8.00 h sa od Rakúska začne nad naše územie nasúvať rozsiahlejšie pole dažďa. Zrážky sa budú postupne rozširovať smerom na východ a do poludnia by malo pršať na väčšine Slovenska.
Najvýraznejšie sa dážď prejaví na západe krajiny. Tam môže byť upršané počasie prakticky počas celého dňa a miestami pôjde o vytrvalé zrážky. Ak sa chystáte von, bez dáždnika sa zrejme nezaobídete.
Na strednom Slovensku môžu byť zrážky intenzívnejšie
Kým západ Slovenska bude pod vplyvom prevažne súvislého dažďa, na strednom Slovensku sa popoludní môžu začať tvoriť aj búrky. Práve sem sa dostane čelo studeného frontu, ktoré vytvorí vhodné podmienky na vznik prehánok a búrok. Tie môžu byť sprevádzané intenzívnejšími zrážkami a lokálne priniesť vyššie úhrny.
V miestach, kde sa búrky vyskytnú, môže spadnúť aj viac ako 10 mm zrážok. Nepôjde však o jav, ktorý zasiahne celé územie. Zatiaľ čo niektoré lokality zaznamenajú len slabší dážď, inde môže počas krátkeho času spadnúť podstatne viac vody.
Stred týždňa tak prinesie typické frontálne počasie. Väčšinu Slovenska čaká dážď, na strednom Slovensku sa môže situácia skomplikovať aj búrkami. Front zároveň ukončí pokojnejší charakter počasia, ktorý sme na našom území pozorovali v uplynulých dňoch.
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