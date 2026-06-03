Mimoriadne vážna nehoda: 18-ročná vodička narazila čelne do stromu, zranených je 5 osôb

V bratislavskom Novom Meste došlo v nočných hodinách k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej sa zranilo päť ľudí. Osobné auto skončilo po náraze do stromu mimo vozovky.
O nehode informovala Polícia SR, podľa ktorej prijali oznámenie na linke 158 krátko pred 23.00 h. K nehode došlo na Ceste na Kamzík v smere do centra Bratislavy.
Auto skončilo mimo vozovky
Za volantom vozidla Seat sedela 18-ročná vodička. Podľa doterajších informácií polícia predpokladá, že neprispôsobila jazdu svojim schopnostiam ani podmienkam na ceste.
„Podľa doterajších informácií 18-ročná vodička vozidla pravdepodobne neprispôsobila jazdu svojich schopnostiam, stavu a povahe vozovky a vo vysokej rýchlosti narazila do stromu nachádzajúceho sa mimo vozovky,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.
Náraz mal vážne následky. Vo vozidle sa v čase nehody nachádzalo päť osôb a všetky utrpeli zranenia rôzneho rozsahu.
Všetkých previezli do nemocnice
Zraneným museli pomáhať záchranné zložky. Všetkých účastníkov nehody previezli na ďalšie ošetrenie do nemocníc. „V dôsledku nárazu utrpelo celkovo päť osôb nachádzajúcich sa v tom čase vo vozidle zranenia rôzneho rozsahu, všetky osoby boli prevezené do nemocníc,“ dodala polícia.
Presné príčiny nehody zatiaľ nie sú známe. Okolnosti, ktoré tragickej udalosti predchádzali, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. „Vyšetrovaním presných príčin a okolností, ktoré tejto dopravnej nehode predchádzali, sa zaoberá vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ BA III,“ uzavrela polícia.
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